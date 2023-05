"Die Anstalt" mit Max Uthoff und Claus von Wagner ist heute (23.5.) wieder im ZDF auf Sendung. Welche Gäste sind dabei? Was ist das Thema? Hier alle Infos.

"Die Anstalt" ist heute wieder auf Sendung. Die erfolgreiche Politik-Satire-Show mit Max Uthoff und Claus von Wagner präsentiert wieder mehrere Gäste, die mit viel Witz und Sarkasmus aktuelle politische Themen und Entwicklungen aufs Korn nehmen.

Gäste bei "Die Anstalt" heute: Diese Kabarettisten sind mit dabei

Sarah Bosetti

Maike Kühl

Moritz Neumeier

Das ist das Thema heute bei "Die Anstalt" im ZDF

Max Uthoff und Claus von Wagner klären aus der Anstalt wie üblich über Themen auf, die die Nation bewegen. Gemeinsam mit ihren Gästen widmen sie sich heute dem "schnöden Mammon" und werfen unter anderem einen satirischen Blick auf die Themen Geldwäsche, Schwarzgeld und Steuerhinterziehung.

Wann läuft "Die Anstalt" heute im ZDF und als Stream in der Mediathek?

Die Satire-Sendung heute am 23. Mai beginnt um 22.15 Uhr.

Die Sendung ist auch in der ZDF-Mediathek zu sehen, wo sie auch als Wiederholung im Stream abrufbar ist.

Als Wiederholung im TV wird die aktuelle Folge "Die Anstalt" am Dienstag., 6.6., um 0.45 Uhr in ZDF Neo, und am 11.6. um 20.15 Uhr bei 3Sat gezeigt.

Was ist "Die Anstalt"?

Die Kabarettsendung "Die Anstalt" wird acht Mal pro Jahr im ZDF gezeigt. Gastgeber sind seit 2014 Max Uthof, geboren am 24. September 1967 in München, und Claus von Wagner, geboren am 28. November 1977 ebenfalls in München.

Jede Sendung steht unter einem Thema, dem sich die beiden Gastgeber und ihre Gäste, die aus der Kabarett- und Kleinkunstszene stammen, dann gemeinsam widmen. Regelmäßig wiederkehrendes Element der Show ist ein rollbares Whiteboard, auf dem die beiden Kabarettisten in einem Schaubild personelle oder politische Verquickungen und Verbindungen aufzeigen.

Bei der jüngsten Sendung erreichte "Die Anstalt" laut Quotenmeter.de "maue 9,8 Prozent Marktanteil bei 1,82 Millionen Zuschauern". Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde demnach ein durchschnittlicher Marktanteil von 6,2 Prozent ermittelt, was 0,27 Millionen Zuschauern entsprach.