Das Verhalten eines Passagiers hatte offenbar die Sicherheit der anderen Fluggäste gefährdet. Eine Lufthansa-Maschine musste deshalb außerplanmäßig in Neu Delhi landen.

Wegen eines Zwischenfalls an Bord ist ein Flugzeug auf dem Weg von München nach Thailand außerplanmäßig in Indien gelandet. Die Lufthansa-Maschine habe am Dienstag auf die indische Hauptstadt Neu Delhi ausweichen müssen, bestätigte die Lufthansa der Deutschen Presse-Agentur.

Passagier wird an Behörden übergeben

Grund dafür sei "unbotmäßiges Verhalten eines Passagiers" gewesen, "das die Sicherheit und Unversehrtheit an Bord hätte gefährden können". Der Mann sei in Delhi an die Behörden übergeben worden.

Ehefrau bittet Piloten um Hilfe

Nach Berichten der indischen Nachrichtenagenturen PTI und ANI kam es zu einem Streit an Bord. Bei dem Passagier handele es sich um einen Deutschen. Der 53-Jährige soll während des Fluges seine Ehefrau angeschrien haben. Laut Medienberichten soll die Ehefrau, die aus Thailand stammte, einen Flugbegleiter um Hilfe gebeten haben, weil sie sich bedroht gefühlt habe.

Mann rastet aus und greift andere Passagiere an

Daraufhin soll der Mann vollkommen ausgerastet sein. Laut dem indischen Nachrichtenportal "The Telegraph" und Augenzeugenberichten soll der 53-Jährige unter anderem mit Lebensmitteln geworfen und sein Handy zertrümmert haben. Zudem versuchte er, eine Decke mit einem Feuerzeug anzuzünden. Als andere Passagiere den Mann beruhigen wollten, soll dieser auf sie eingeschlagen und sie bedroht haben.

Piloten bitten um Sicherheitslandung

Weil der Mann die Anweisungen des Personals nicht befolgt habe sei ein Weiterflug zu unsicher gewesen. Die Piloten hätten dann nach Informationen der "Bild" die indische Flugsicherung über eine "Situation mit einem renitenten Passagier" informiert und um eine außerplanmäßige Landung in Neu-Delhi gebeten. Dort angekommen holten Soldaten den Randalierer aus dem Flugzeug. Der Flieger landete wegen des Zwischenstopps schließlich mit zweistündiger Verspätung in Bangkok. Die thailändische Ehefrau des Deutschen soll laut "Bild" an Bord gewesen sein.