Beim Bachelor 2023 auf RTL steht heute die erste Date-Woche an. Doch vorher ist erst einmal Zickenkrieg angesagt.

Es ist Mittwoch, und damit geht der Bachelor 2023 heute um 20.15 Uhr in die nächste Runde bei RTL. 20 Rosenanwärterinnen wollen damit das erste Date mit Bachelor David. In Mexiko nimmt das Liebesabenteuer Fahrt auf und der begehrte Junggeselle freut sich auf die bevorstehende erste Datewoche.

Bevor es richtig losgeht, beziehen die Damen erst einmal ihre Villa. Kaum sind die Koffer abgestellt, werden Leyla, Tami, Henriette und Angelina überrascht und zum allerersten Date abgeholt. Beim Skydiving will David sehen, wie viel Abenteuerlust in den Frauen steckt. Sicher gelandet, wartet auf alle noch eine Erfrischung am Strand. Für den Bachelor die Gelegenheit, mehr über die Kandidatinnen zu erfahren. Eine von ihnen hat seine Neugierde ganz besonders geweckt – Angelina. In Zweisamkeit lassen die beiden den Tag bei romantischer Atmosphäre ausklingen.

In der Villa der Kandidatinnen war die Stimmung über Tag derweil weniger ausgelassen – der erste Zickenkrieg hat nicht lange auf sich warten lassen. Giovannas Urteil: "Man merkt schon, das sind halt nicht mehr alles nur nette Personen um einen herum, sondern wirklich Konkurrentinnen." Als Angelina am Abend zurückkehrt, liegen die Nerven bei einigen bereits blank. Leyla: "Mir war richtig schlecht, als sie zurückgekommen ist. Ich wollte es eigentlich gar nicht hören." Und doch wird die Frage aller Fragen gestellt: "Habt ihr geküsst?"

Bereits am nächsten Tag darf sich eine Frau über ein heißbegehrtes Einzeldate freuen – es ist Chiara. Auf sie wartet ein Kennenlernen der besonderen Art mit David. Beim Tanzen lassen sie ihre Emotionen sprechen, spüren sich – und verstehen sich laut RTL ganz ohne Worte.

Der Bachelor 2023: David zieht erste Schlüsse

Zurücklehnen und entspannen heißt es tags drauf für Manina, Saskia, Pamela, Jana, Alyssa, Colleen und Fiona: David lädt zu einer Spritztour im VW Bus inklusive anschließenden Drinks in einer gemütlichen Beachbar. Hier fühlt er den Damen nochmal auf den Zahn und findet dabei heraus, welche Frau zu ihm passen könnte – aber auch, welche nicht.

Für die zweite Nacht der Rosen hat der Bachelor wertvolle Erkenntnisse aus der ersten Datewoche ziehen können. Den Abend möchte er nun auf sich zukommen lassen. Eine Überraschung hat er allerdings noch – eine, über die sich einige freuen werden, andere dagegen wirft sie aus der Bahn, heißt es bei RTL.

Bachelor heute im TV und als Stream sehen

Beim Kölner Sender werden die Verantwortlichen mit Spannung auf die Quoten der Bachelor-Sendung im TV und bei RTL+ heute am 8. März sehen. Denn zum Start der 13. Staffel vergangene Woche hatten laut Quotenmeter.de nur 1,57 Millionen Zuschauer eingeschaltet - deutlich weniger als die 2,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer 2022.