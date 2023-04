Maybrit Illner und Gäste sprechen heute im ZDF über das Thema Künstliche Intelligenz: Heißt es bald Mensch gegen Maschine?

Maybrit Illner und Gäste sprechen heute über ein Thema, das in den vergangenen Monaten vermehrt für Schlagzeilen sorgt: Künstliche Intelligenz und die Folgen ihres Einsatzes für uns Menschen.

Das sind die Gäste bei Maybrit Illner heute

Saskia Esken (SPD, Parteivorsitzende, staatlich geprüfte Informatikerin, arbeitete bis 1994 in der Softwareentwicklung)

Anke Domscheit-Berg (Die Linke, MdB, Mitglied und Obfrau im Bundestagsausschuss Ausschuss für Digitales, setzt sich unter anderem für digitale Bürgerrechte ein)

Ranga Yogeshwar (Physiker und Wissenschaftsjournalist, der sich unter anderem mit den Auswirkungen neuer Technologien auf die Gesellschaft beschäftigt)

Achim Berg (Manager und Präsident des Digitalverbands Bitkom, der sich für die Interessen der digitalen Wirtschaft in Deutschland einsetzt)

Miriam Meckel (Kommunikationswissenschaftlerin und Journalistin, die sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Demokratie auseinandersetzt)

Das ist das Thema heute bei Maybrit Illner

Ausgerechnet Twitter- und Tesla-Chef Elon Musk fordert mit anderen Tech-Experten eine Pause bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz. KI kann schreiben und sprechen wie ein Mensch und stellt problemlos Bilder, Gedichte oder Klassenarbeiten her. Sie hilft schon heute zum Beispiel in der Medizin, arbeitet aber längst auch in Waffensystemen. KI ist ein Riesengeschäft, aber auch potenziell "gefährlicher als die Atombombe", sagt zumindest Elon Musk.

Was ist noch echt, was gefälscht? Was hilfreich, was schädlich? Was bedeutet die Entwicklung dieser Technologie für unsere Arbeit, unseren Wohlstand, unsere Demokratie und am Ende gar für die Frage nach Krieg oder Frieden? Haben die Deutschen zu viele Bedenken und verspielen gerade ihre Zukunft, in die Amerikaner und China längst uneinholbar gestartet sind? Diese Fragen will Maybrit Illner mit ihren Gästen diskutieren.

Wann kommt Maybrit Illner heute in der Mediathek und live im ZDF?

"Maybrit Illner" läuft heute am Donnerstag, 14. April 2023, um 22.15 Uhr im ZDF. Im Anschluss folgt Markus Lanz.

Ab nachts ist gegen 2 Uhr die Sendung von Maybrit Illner auch abrufbar online als Stream in der ZDF-Mediathek.

Maybrit Illner und ihr Ehemann Rene Obermann

Maybrit Illner wurde am 12. Januar 1965 in Ost-Berlin geboren. Seit 2010 ist sie in zweiter Ehe mit dem Manager René Obermann verheiratet. Obermann war zwischen 2006 und 2013 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom.

Von 1988 bis 2007 war Maybrit Illner mit Michael Illner verheiratet. Maybrit Illner hat keine Kinder.

Das ist Maybrit Illner

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten und angesehensten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten