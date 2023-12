2024 wird ein Sonnen-Jahr. Und das bringt Lebendigkeit, Leidenschaft und Lebensfreude - ins Leben und in die Liebe. Während sich Singles auf heiße Stunden freuen können, blühen Partnerschaften regelrecht auf.

2024 wird ein gutes Jahr für die Liebe. Das Sonnen-Jahr schenkt uns neue Kraft und Selbstbewusstseins, was sowohl Singles als auch Paaren zugute kommt. Die einen nutzen das und brechen zu neuen Liebesabenteuer auf, die anderen genießen ihre Freiheit und glückliche Paare betrachten ihre Partnerschaft in einem ganz neuen Licht. Es ist also einiges los im Liebesuniversum - langweilig wird es ganz sicher nicht.

Gerd Altmann auf Pixabay

Auf den Steinbock kommen 2024 aufregende Liebesabenteuer zu

Steinbock (22.12. - 20.1.)

Besser als 2024 könnte das Liebesleben des Steinbocks nicht laufen! Für Singles entwickelt sich ein anfänglicher Flirt zu einer ernsthaften Beziehung. Es könnte sich also lohnen seinen Leidenschaften nachzugehen. Auf vergebene Steinböcke warten aufregende Abenteuer mit dem Partner oder der Partnerin. Jetzt ist die Zeit öfter auszugehen und Spaß zu haben, um eure Beziehung zu vertiefen. Aber Achtung: Auch andere Menschen könnten deinem Charme verfallen und um deine Liebe buhlen. Den Steinbock stößt das in ein moralisches Dilemma. Einem erotischen Intermezzo scheint er nicht abgeneigt. Doch auch wenn die Versuchung groß ist: Der Steinbock sollte seine Wertvorstellungen hinterfragen und seinem Partner bzw. seiner Partnerin seine Loyalität beweisen.

Eigenschaften: positiv: beharrlich, geradlinig, prinzipientreu, fleißig und verantwortungsbewusst negativ: engstirnig, pedantisch, unnahbar



Gerd Altmann auf Pixabay

Erotische Kraft hält Wassermann auf Trab

Wassermann (21.1. - 19.2.)

Die erotische Kraft des Wassermanns will 2024 voll zum Ausdruck kommen! Unterdrücke sie nicht, sonst gerätst du seelisch aus dem Gleichgewicht. Im Frühling könnte dir der Alltag über den Kopf wachsen. Spätestens dann solltest du der Sehnsucht nachgeben und Ausschau nach einem Partner oder einer Partnerin halten. Zum Sommer hin könnte dir ein Mensch über den Weg laufen, den zu zwar schon kennst, bei dem dein Herz aber plötzlich schneller schlägt. Lasst ihr euch aufeinander ein, könnte der Sommer in jeglicher Hinsicht heiß werden! Im Herbst ist dann die Luft ein wenig raus. Jetzt heißt es kreativ werden, um die Leidenschaft neu zu entfachen. Doch Achtung: Lasst eure Beziehung langsam angehen. Jetzt schon ans Zusammenziehen zu denken, ist zu früh! Wenn ihr im Dezember aber immer noch glücklich miteinander seid und auch im Alltag gut klar kommt, könnt ihr die nächsten Schritte in eurer Beziehung machen.

Auch interessant für dich: "Die Bachelors" auf RTL

So tickt Bachelor Sebastian Klaus aus Hamburg

Eigenschaften: positiv: kreativ, freiheitsliebend, gesellig, willensstark, hilfsbereit und aufrichtig negativ: distanziert, stur, wechselhaft, ungeduldig und eigen



Gerd Altmann auf Pixabay

Auf Fische wartet die ganz große Liebe

Fische (20.2. - 20.3.)

Das Jahr startet trist für den Fisch. Durch zu viel Arbeit und Stress kommen kaum leidenschaftliche Gefühle auf. Konzentriere dich auf die schönen Seiten des Lebens, dann hat die Liebe ganz automatisch bessere Chancen. Die Sterne stehen gut, dass Fische sogar das finden, wonach sie schon ihr ganzes Leben lang suchen: Die ganz große Liebe! Im tiefsten Inneren sind Fische nämlich kleine Romantiker. Ihre Partnerschaft stellen sie sich so vor, wie sie sie aus Romanen und Liebesfilmen kennen. Doch mit der Realität haben diese Vorstellungen oft wenig zu tun. 2024 "schwimmen" Fische jedoch einem gleichgesinnten Menschen über dem Weg - der vollen Dröhnung Liebe und Romantik steht also nichts mehr im Weg! Ob diese Liebe aber auf Dauer Bestand hat, wird sich mit der Zeit zeigen.

Eigenschaften: positiv: intuitiv, sanft, mitfühlend, hilfsbereit, geduldig, verständnisvoll, bescheiden und gesellig negativ: chaotisch, überempfindlich, ängstlich, sentimental und unzuverlässig



Gerd Altmann auf Pixabay

Sein Charme macht den Widder unwiderstehlich

Widder (21.3. - 20.4.)

Ohlala - der Widder wird 2024 zum Liebeskönig bzw. Liebeskönigin. Unter dem Einfluss der Venus wirst du im März, April und Mai zum Traumpartner. Dein Charme und deine Leidenschaft machen dich unwiderstehlich. Auch in der Kunst der Verführung zeigst du dich erfahren. Doch im Juni folgt der große Dämpfer. Der erste Sommermonat bringt einige Herausforderungen mit sich. Im Juli haben sich die Wogen aber schon wieder geglättet und du kannst den Sommer genießen. Und im Herbst zeigt sich, dass im Widder ein echter Romantiker steckt. Er verdreht im November so manchem dem Kopf. Und das zeigt Wirkung: Der Dezember wird für den Widder ein einziges Abenteuer.

Eigenschaften: positiv: abenteuerlustig, selbstbewusst, unabhängig, willensstark, kämpferisch, ehrlich und zielstrebig negativ: unberechenbar, rücksichtslos, aggressiv, egoistisch, impulsiv und ungeduldig



Gerd Altmann auf Pixabay

Der Stier sorgt für stürmische Wogen in seiner Beziehung

Stier (21.4. - 20.5.)

Die Sterne weisen für 2024 zwar nicht auf größere Turbulenzen hin, mit seiner schonungslosen Ehrlichkeit könnte der Stier aber selbst für stürmische Wellen in seiner Beziehung sorgen. Die Sterne helfen dem Stier aber seinem Partner bzw. Partnerin einfühlsam und respektvoll zu begegnen. Im neuen Jahr sollte sich der Stier aber über seine Gefühle klar werden. Empfindet er noch etwas für seinen Partner bzw. Partnerin? Jetzt ist es wichtig mit offenen Karten zu spielen. Überhaupt sollte sich der Stier 2024 häufiger fallen lassen und der Liebe offen begegnen. Es warten nämlich intensive und leidenschaftliche Momente auf ihn. Single-Stiere müssen sich allerdings etwas ins Zeug legen, um 2024 die große Liebe zu finden.

Eigenschaften: positiv: loyal, treu, warmherzig, sensibel, selbstbewusst, geduldig und bodenständig negativ: stur, faul, bequem, eifersüchtig und besitzergreifend



Gerd Altmann auf Pixabay

Ein Liebesabenteuer wartet auf den Zwilling

Zwilling (21.5. - 21.6.)

Die Liebe könnte dem Zwilling 2024 so einiges abverlangen. Die Chancen stehen gut, dass er auf einen Menschen trifft, der ihm den Kopf verdreht - selbst wenn er gerade in einer Beziehung ist. Für was wird er sich entscheiden? Sicherheit oder aufregendes Liebesabenteuer? Die Entscheidung fällt dem wankelmütigen Zwilling alles andere als leicht. Körperliche Liebe ist dir wichtig und von Mai bis August wachsen deine Bedürfnisse noch einmal. Doch du hast viel um die Ohren und dir fehlt Zeit und Energie, um alles unter einen Hut zu bekommen. Der Herbst bringt dem Zwilling schließlich tiefe Gefühle. Er schafft sich gerne Freiraum, um Schönes mit seinem oder seiner Liebsten zu erleben. Von Oktober bis November vertiefen sich eure Gefühle und ihr bastelt an einer gemeinsamen Zukunft.

Eigenschaften: positiv: gesellig, vielseitig, neugierig, wissbegierig, anpassungsfähig, gesprächig und witzig negativ: oberflächlich, ungeduldig, flatterhaft, beeinflussbar, unzuverlässig und stressanfällig



Gerd Altmann auf Pixabay

Mit seiner positiven Ausstrahlung macht der Krebs viele neue Bekanntschaften

Krebs (22.6. - 22.7.)

2024 bekommt der Krebs endlich die Anerkennung, die er verdient. Sein bzw. ihr Partner revanchiert sich für die vielen Streicheleinheiten, die der fürsorgliche Krebs zuvor so freigiebig verteilt hat. Auch Single-Krebse können sich auf 2024 freuen: Ihre positive Ausstrahlung, Verlässlichkeit und innere Ruhe zieht andere Menschen an. Auch die Krebse selbst fühlen den positiven Einfluss von Neptun und gehen selbstbewusster durchs Leben. Dadurch knüpfen sie viele neue Kontakte. Krebse, die sich eine feste und glückliche Partnerschaft wünschen, habe 2024 beste Aussichten, diese auch zu finden.

Eigenschaften: positiv: emotional, freundlich, fürsorglich, intuitiv, sensibel, ehrgeizig und entschlossen negativ: labil, sentimental, launisch, verletzlich und eigenbrötlerisch



Gerd Altmann auf Pixabay

Der Löwe wird 2024 zur zärtlichen Raubkatze

Löwe (23.7. - 23.8.)

Der Löwe wird 2024 seinem Ruf gerecht, ein großartiger Liebhaber zu sein. Im Bett eine zärtliche Raubkatze liest er seinem Partner bzw. seiner Partnerin jeden Wunsch von den Augen ab. Bei Single-Löwen wird dagegen der Jagdinstinkt geweckt. Sie gehen auf die Pirsch und lassen nicht locker ehe sie ihre Flamme erobert haben. Bis Juni schaffen es Pärchen kaum ihre freie Zeit außerhalb des Schlafzimmers zu verbringen. Im Sommer sind dann gemeinsame Abenteuer angesagt, ehe im September die Erotik wieder voll zuschlägt. Im Herbst zeigt ihr euch experimentierfreudig, während im Dezember romantische Wochenendausflüge auf der Tagesordnung stehen.

Eigenschaften: positiv: charismatisch, selbstsicher, willensstark, lebensfroh, mutig, ehrgeizig und kämpferisch negativ: arrogant, herrschsüchtig, manipulativ und nicht kritikfähig



Gerd Altmann auf Pixabay

Die Jungfrau gerät 2024 in einen wahren Liebestaumel

Jungfrau (24.8. - 23.9.)

Die Jungfrau sehnt sich zwar insgeheim nach der großen Liebe, doch Job und alltägliche Verpflichtungen lassen ihr kaum Zeit dafür. 2024 ändert sich das. Venus und Mars versetzen dich in einen wahren Liebestaumel. Vielleicht ist da ja ein Kollege, der dein Herz auf einmal zum Rasen bringt? Die Sterne stehen gut, dass aus einem gemeinsamen Feierabend-Drink schnell mehr wird. Doch keine Angst. Trotz aller Leidenschaft bleibt deine Vernunft nicht auf der Strecke. Bis Mai verläuft deine Beziehung harmonisch. Im Juni und Juli könnte es zwischen deinem Schatz und dir krachen. Doch schon im Herbst ist wieder alles in bester Ordnung und ihr habt viel Spaß im Schlafzimmer. Doch Achtung! Ein heißer Flirt bringt dich in Versuchung. Bleibt die Jungfrau ihrem Partner treu, warten im Dezember romantische Stunden auf euch.

Eigenschaften: positiv: bodenständig, pflichtbewusst, diszipliniert, intelligent, praktisch, realistisch und konzentriert negativ: pingelig, rechthaberisch, verkrampft und neigen zu Hypochondrie



Gerd Altmann auf Pixabay

2024 stürzt die Waage ins Gefühlschaos

Waage (24.9. - 23.10.)

2024 wird so gar nicht nach dem Geschmack der harmoniebedürftigen Waage. Dir steht ein wahres Gefühlschaos bevor. Vielleicht gesteht dir dein Partner bzw. deine Partner einen Seitensprung? Vielleicht verliebst du dich in einen anderen bzw. eine andere? Das neue Jahr wird auf jeden Fall ganz besonders leidenschaftlich für die Waage. Bis Februar stehen die Sterne perfekt für ein erotisches Abenteuer, prickelnd wird es im März und April und in den Sommermonaten Juni und Juli warten innige Momente mit deinem Liebsten bzw. deiner Liebsten auf dich. Ab September ist die Leichtigkeit vorbei. Dann könnten Ausflüge in die Natur für etwas Entspannung sorgen. Im Herbst fühlt sich die Waage zu einem Menschen ganz besonders hingezogen. Für prickelnde Momente sorgen Venus und Mars in den letzten beiden Monaten des Jahres.

Eigenschaften: positiv: tolerant, pünktlich, höflich, ausgeglichen, intelligent, gesellig und kultiviert negativ: lässt sich leicht beeinflussen, eitel, konfliktscheu, verletzlich und tut sich schwer, Entscheidungen zu treffen



Gerd Altmann auf Pixabay

2024 beschert dem Skorpion große Gefühle

Skorpion (24.10. - 22.11.)

Der Skorpion tut sich allgemein schwer mit der Liebe. Aus Angst vor einer Enttäuschung schreckt er mit seiner Kratzbürstigkeit die meisten Interessenten ab. Doch 2024 klappt es auch bei ihm mit der Liebe. Zum Jahresbeginn sorgt Mars für große Gefühle beim Skorpion. Ab Mitte Februar wird die erotische Energie mehr und mehr von romantischen Gefühlen abgelöst. Der Skorpion fühlt sich wohl in seiner Haut. Das sorgt für eine positive Ausstrahlung, mit der er bis Mitte April seinen Mitmenschen den Kopf verdreht. Im Mai beschert Mars dir romantische Momente und Gespräche mit Tiefgang, erotische Stunden warten schließlich im Juni auf dich. Im Sommer halten den Skorpion viele Erlebnisse auf Trab. Im Herbst schlägt dann sein Sex-Appeal erneut voll durch und beschert ihm leidenschaftliche Momente.

Eigenschaften: positiv: belastbar, furchtlos, zielstrebig, zuverlässig, intelligent, instinktiv und geheimnisvoll negativ: pessimistisch, rechthaberisch, misstrauisch, eifersüchtig, nachtragend und machtgierig



Gerd Altmann auf Pixabay

Der Schütze wird 2024 zum Schürzenjäger

Schütze (23.11. - 21.12.)

Das Sonnenjahr 2024 bringt den Schützen mächtig in Wallung. Das neue Jahr beginnt voller Liebe, Glück und lustvoller Ereignisse. Single-Schützen flattern wie ein Schmetterling von Blume zu Blume. Erst im Herbst stehen die Chancen gut, dass er einen beständigen Partner oder Partnerin findet. Liierte Schützen gehen in den ersten Monaten des Jahres in ihrer Beziehung auf, die voller Leichtigkeit und guter Stimmung ist. Bis Mitte März brauchst du aber etwas mehr Zeit für dich, ehe im April wieder mehr Harmonie in deine Beziehung Einzug erhält. Ungetrübte Glücksmomente erlebst du im Juni mit deinem Schatz. In den Sommermonate Juli und August verschlechtert so manches Gedankenspiel deine gute Stimmung. Dann ist es wichtig, sich auf die schönen Seiten des Lebens zu konzentrieren. Im November ist Kuscheln angesagt und der Dezember ist der perfekte Monat für Paare, die sich Kinder wünschen.