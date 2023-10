Der Oktober neigt sich dem Ende zu und Weihnachten ist nicht mehr weit entfernt. Viele stöbern jetzt schon online nach den günstigsten Angeboten für Weihnachtsgeschenke. Doch bei welchen Schnäppchen-Aktionen spart man am meisten? Das Vergleichsportal "guenstiger.de" hat das jetzt herausgefunden.

Anhand der Vorjahres-Aktionen hat das Vergleichsportal guenstiger.de herausgefunden, bei welchen Online-Spar-Aktionen im Jahr 2022 Verbraucherinnen und Verbraucher am meisten sparen konnten. Dem Portal zufolge wurde geprüft, wie teuer ausgewählte Produkte aus zehn verschiedenen Kategorien im Vergleich zum Vormonat angeboten wurden.

Die meisten Schnäppchen gibts am "Black Friday"

Am meisten sparen konnten demnach die Kundinnen und Kunden bei den "Black-Friday"-Sales. Auch hierzulande hat sich diese aus Amerika bekannte Schnäppchen-Aktion zu einem Großereignis entwickelt. Diese Aktion scheint sich für die Nutzer am meisten zu lohnen, wie guenstiger.de herausgefunden hat. Demnach wurden am Black Friday letztes Jahr 74 Prozent der überprüften Waren günstiger angeboten als im Oktober. Im Schnitt konnten Käuferinnen und Käufer bis zu 10 Prozent sparen. Das größte Schnäppchenpotential gab es laut guenstiger.de in den Kategorien Computer, Spielwaren, Audio, Haushaltselektronik sowie Baumarkt & Werkzeug. In diesen Bereichen fielen die Preise um durchschnittlich 13 bis 15 Prozent. Der diesjährige Black Friday findet übrigens am 24. November statt.

"Cyber Monday" im Mittelfeld

Wer beim Black Friday kein Glück hatte, kann gleich am Montag, den 27. November wieder auf Schnäppchenjagd gehen. guenstiger.de zufolge können Käufer zwar nicht so viel sparen wie am Black Friday, aber dennoch sind mitunter gute Angebote zu finden. Am Cyber Monday 2022 fielen die Preise im Durchschnitt um fünf Prozent. Ungefähr jedes zweite der überprüften Produkte wurde günstiger angeboten als im Oktober.

Kaum Rabatte beim "Single Day"

Eher enttäuschend lief die Auswertung der sogenannten "Single Days". Bei dieser ursprünglich aus China stammenden Rabatt-Aktion konnten Verbraucherinnen und Verbraucher im vergangenen Jahr nur wenige Schnäppchen ergattern. Beim Singles Day 2022 kosteten die über 200 von guenstiger.de untersuchten Produkte im Schnitt genauso viel wie im Vormonat. Nur vereinzelt fanden sich höhere Rabatte im zweistelligen Bereich. Wer dennoch sein Glück versuchen will, hat am 11. November die Gelegenheit, da findet der nächste Single-Day statt.

Gute Vorbereitung ist das A und O

Wer bei den Rabatt-Aktionen im kommenden Monat das meiste herausholen will, sollte sich guenstiger.de zufolge gut vorbereiten. Experten raten beispielsweise, eine Einkaufsliste zu erstellen. Auch für die Produkte einen Preisalarm einzustellen ist ratsam. So werden Nutzer rechtzeitig benachrichtigt, wenn der Artikel im Preis fällt. So verpasst man keine Schnäppchen mehr. guenstiger.de erinnert außerdem daran, dass unter den Händlern bei den Rabatt-Aktionen auch ein großer Wettbewerb herrscht. Viele liefern sich an diesen Tagen einen Preiskampf mit der Konkurrenz. Es lohnt sich also bei bestimmten Produkten Preise anderer Händler miteinander zu vergleichen.