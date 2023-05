Influencerin, Moderatorin, It-Girl und jetzt auch noch Playboy-Model: Mats Hummels Ex-Frau Cathy hat sich für den Playboy ausgezogen.

Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigte eine Sprecherin des Magazins jetzt das sexy Shooting mit Cathy Hummels. Die 35-Jährige zog sich allerdings nicht alleine für die Kamera aus. Mit dabei beim "Playboy"-Shooting war auch Cathy Hummels Schwester, Vannessa Fischer. Als erstes hatte die "Bild" über das Shooting für den "Playboy" berichtet - demanch entstanden die Bilder auf den Kanaren.

Hummels will sich häufiger "sexy zeigen"

Die 35-jährige Influencerin hatte erst Anfang April angekündigt, dass sie sich als Single nun häufiger sexy zeigen möchte. Laut dpa sagte Hummels: "Ich habe mich schon immer gerne im Bikini gezeigt, aber seitdem ich geschieden und Single bin, noch ein bisschen öfter".

Cathy Hummels - Trennung von Mats Hummels Ende 2022

Cathy Hummels lernte 2007 den ehemaligen FC Bayern-Spieler Mats Hummels in München kennen. Das Paar heiratete am 15. Juni 2015, 2018 bekamen beide ein gemeinsames Kind. 2021 erfolgte dann die Trennung von Cathy Hummels und Mats Hummels - Ende 2022 ließ sich das Paar dann scheiden. Hummels wurde 1988 in Dachau geboren - sie hat unter anderem eine ein Jahr jüngere Schwester.

Cathy Hummels im Juni im "Playboy" zu sehen

Die Fotos von Cathy Hummels und ihrer Schwester Vanessa Fischer sollen am 7. Juni dieses Jahres im Magazin "Playboy" erscheinen. Der "Playboy" erschien 1953 das erste Mal in den USA - Herausgeber war der Verleger Hugh Hefner. Seitdem gibt es in über 30 Ländern Ausgaben in Landessprache. In den USA existiert seit dem Jahr 2020 nur noch eine Online-Ausgabe des Playboy-Magazins.

Schon viele Promi-Frauen im Playboy erschienen

Seit 1972 gibt es das Playboy-Magazin auch in Deutschland. Auch andere deutsche Promifrauen waren schon in der deutschen Ausgabe des Playboy abgebildet - darunter Sophia und Simone Thomalla, Laura Müller, Tanja Szewczenko, Michelle, Sarah Kuttner, Guilia Siegel, Juliane Seyfahrt, Iris Berben, Eva Padberg, Regina Halmich und Katharina Witt. Für die US-amerikanischen Ausgaben waren beispielsweise Marilyn Monroe, Carmen Electra, Cindy Crawford, Pamela Anderson, Lindsay Lohan, Kate Moss, Naomi Campbell, Drew Barrymore und Kim Kardashian vor der Kamera.