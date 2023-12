Caren Miosga bekommt im Januar 2024 ihre eigene Talkshow im Ersten und tritt damit die Nachfolge von Anne Will an. Wie ist ihr Werdegang? Was ist über Caren Miosga privat bekannt? Hier ein Porträt.

Caren Miosga ist eines der bekanntesten Gesichter im deutschen Fernsehen und hat sich vor allem als Moderatorin der "Tagesthemen" einen Namen gemacht. Im Januar 2024 wird sie mit ihrer Talkshow Nachfolgerin von Anne Will am Sonntagabend.

Steckbrief Caren Miosga

Name: Caren Miosga

geboren: 11. April 1969

Sternzeichen: Widder

Geburtsort: Peine

Staatsbürgerschaft: deutsch

Größe: 1,71 Meter

Augenfarbe: braun

Haarfarbe: blond

Familienstand: verheiratet

Ehemann: Tobias Grob

Kinder: zwei Töchter

Geschwister: zwei Schwestern

Twitter (X): @CarenMiosga

Instagram: c.miosga

Caren Miosga mit ihrem Ehemann Tobias Grob. imago

Caren Miosga: Werdegang und Karriere

Caren Miosga wurde am 11. April 1969 in Peine, Niedersachsen geboren und wuchs in der Kleinstadt Ilsede auf. Sie wuchs zweisprachig auf, da ihr Vater aus Oberschlesien stammte. Nach dem Abitur studierte sie Slawistik und Politikwissenschaft an der Universität Hamburg und der Lomonossow-Universität in Moskau. Eine Zeitlang verdiente sie ihr Geld auch als Reiseleiterin in Sankt Petersburg und Moskau.

Ihre journalistische Karriere begann Caren Miosga beim Norddeutschen Rundfunk (NDR), wo sie zunächst als Volontärin arbeitete und später das NDR-Kulturjournal leitete. Ab 2003 moderierte sie das Medienmagazin "Zapp", drei Jahre später dann in der ARD das Kulturmagazin "ttt – titel, thesen, temperamente".

Der große Durchbruch als Moderatorin gelang Caren Miosga im Jahr 2007, als sie die Nachfolge von Anne Will als Moderatorin der "Tagesthemen" antrat. Seitdem führte Caren Miosga die Zuschauer regelmäßig abends durch die wichtigsten Ereignisse des Tages. Dabei brach sie auch den Rekord ihres Vorgängers. 15 Jahre und zwei Monate hatte Ulrich Wickert durch die Sendung geführt. Miosga knackte diese Marke im September 2022 und wurde damit zur am längsten amtierenden "Tagesthemen"-Moderatorin. "Ihr Stil ist unverwechselbar: kompetent, verständlich und klar, hoch professionell, aber immer mit Empathie und einem besonderen Charme", lobten ARD-Programmdirektorin Christine Strobl und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr sie zu diesem Anlass.

Kein Anne Will mehr sonntags im TV - wann startet Caren Miosga?

Caren Miosga: Das sind ihre Vorbilder

Miosga ist tatsächlich bekannt für ihre klare Sprache und kritische Nachfragen in Interviews. "Ryszard Kapuscinsk, der Meister der literarischen Reportage, Peter Scholl-Latour, Gerd Ruge, Reporter, die auch da hingingen, wo sonst nie ein Reporter oder eine Kamera hingekommen wäre", nannte sie einmal in einem Interview als ihre journalistischen Vorbilder.

Im Januar 2024 "beerbt" Caren Miosga Anne Will ein zweites Mal - als Sonntagabend-Talkerin im Ersten. Die neue Talkshow wird dann auch nach ihr benannt sein.

Das ist Caren Miosga privat

Caren Miosga hält ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist allerdings, dass sie verheiratet ist und zwei Kinder hat. Ihr Ehemann ist der Pathologe Tobias Grob und Mutter von zwei Töchtern ist. Auch auf ihrem Instagram-Kanal zeigt Miosga nur wenig Privates. Stattdessen sehen ihre über 43.000 Follwer auf Insta vor allem Fotos ausd ihrem Berufsleben.

Neben ihrer Arbeit vor der Kamera engagiert sich Caren Miosga auch für journalistische Bildung und ist als Mentorin für junge Journalisten tätig.

Caren Miosga jung: Damals leitete sie das NDR-Kulturjournal. imago

Für ihre herausragende Arbeit wurde Caren Miosga mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem erhielt sie den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis, der für besondere Leistungen im Fernsehjournalismus verliehen wird. 2021 bekam sie den Grimme Preis, bereits 2017 wurde sie für die Tagesthemen-Redaktion mit der „Goldenen Kamera“ ausgezeichnet.