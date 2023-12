Schock für die Fans der erfolgreichen US-Comedyserie Brooklyn Nine-Nine. Der Schauspieler André Braugher ist im Alter von nur 61-Jahren gestorben.

Der US-Schauspieler und Emmy-Preisträger André Braugher ist tot. Der bekannte Schauspieler starb am Montag, 11. Dezember nach kurzer Krankheit, das teilte seine Sprecherin Jennifer Allen der Deutschen Presse Agentur (dpa) mit. Der Schauspieler wurde nur 61 Jahre alt.

André Braugher: Kino-Debüt neben Denzel Washington und Morgan Freeman

André Braugher war im Laufe seiner Karriere in vielen Filmen und Serien zu sehen. 1984 schloss er zunächst ein Studium der Dramatischen Kunst an der Stanford University ab. 1989 gab Braugher dann sein erstes Filmdebüt. Im Kriegsdrama "Glory" spielte, der in Chicago geborene Schauspieler, gleich an der Seite von Matthew Broderick, Denzel Washington und Morgan Freeman. Anschließend folgten mehrere Auftritte - unter anderem im Thriller "Tödliche Nähe" mit Bruce Willis und Sarah Jessica Parker.

Zwei Emmys für seine Leistungen

Von 1993 bis 1998 war André Braugher in der TV-Serie Homicide zu sehen und erhielt für seine Leistungen einen Emmy-Award (1998). 2006 folgte dann eine weitere Emmy-Auszeichnung für seine Rolle im Pilotfilm zur TV-Serie "Thief".

Ab 2013: Großer Netflix-Erfolg mit "Brooklyn Nine-Nine"

Seit 2013 war André Braugher dann in der erfolgreichen Comedyserie "Brooklyn Nine-Nine" zu sehen. Dort verkörperte er den strengen aber auch sympathischen Captain Holt. Insgesamt lief die Sendung über acht Staffeln. In der Hauptrolle ist dabei Andy Samberg zu sehen. Seine letzte Rolle hatte der US-Schauspieler in dem Drama "She Said" von der deutschen Regisseurin Maria Schrader.

Filmografie von André Braugher

Insgesamt spielte der US-Schauspieler in rund 60 Produktionen mit. Unter anderem in diesen Filmen und Serien war André Braugher zu sehen: