Die Premiere der Jukebox-Komödie ist erfolgreich gelungen - und die Pop-Ikone zeigt sich voll auf begeistert von dem neuen Broadway-Musical mit ihren Songs.

Sängerin Britney Spears (41, "Baby One More Time") zeigt sich begeistert von einem neuen Broadway-Musical mit ihren Songs. "Ich habe die Show gesehen, und sie ist so lustig, intelligent und brillant", schrieb die Popikone auf Instagram über die Show "Once Upon a One More Time". Außerdem wünschte sie "viel Glück den fleißigen Darstellern und der Crew von "Once Upon a One More Time" bei dem Eröffnungsabend". Das Broadway-Musical feierte am Donnerstag im Marquis Theatre in New York Premiere.

Im vergangenen Jahr hatte die US-Sängerin gemeinsam mit Elton John den Song "Hold Me Closer" veröffentlicht - ihre erste Musikveröffentlichung, seit ein kalifornisches Gericht ihr 2021 wieder die volle Kontrolle über ihr Leben zugesprochen hatte. Die Sängerin stand seit 2008 unter Vormundschaft ihres Vaters, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war.