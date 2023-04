Diese Kleider sind Kunst. In der neuen Folge von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ (20. April) scheinen die Models einem Gemälde von Roy Liechtenstein entsprungen: Ihre Kleider sehen aus wie Comic-Skizzen, sie tragen bunte Perücken und ausgefallenen Schmuck.

Die #GNTM-Kandidatinnen waren begeistert: "Ich finde die Outfits so schön, weil sie einfach pure Kunst sind. Das fasziniert mich." (Katherine, 20, Flensburg) und Ida (23, Köln): "Das Outfit ist sehr außergewöhnlich, aber es gefällt mir sehr. Ich fühle mich gut darin."

Vor dem Entscheidungswalk wurden die #GNTM-Girls backstage von Gastjurorin und Model Ashley Graham überrascht. Sie übte mit ihnen das Posing für den Comic-Walk und gibt den Models viel Selbstbewusstsein mit auf den Weg. Vivien (24, Koblenz): "Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Ashley Graham hat das Curvy-Modeln einfach revolutioniert. Ich darf heute vor ihr laufen und bin einfach krass dankbar, dass ich hier sein darf."

Comic-Walk

Oops! Ouch! Damn! Am Catwalk waren Schilder mit typischen Comic-Sprechblasen montiert – am jeweiligen Schild sollten die #GNTM-Models eine kreative Pose zeigen, die die entsprechende Emotion widerspiegelt. Cassy (23, Hamburg): "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe. Ich liebe schauspielern – ich habe ja auch lange im Theater gespielt." Marielena (52, Frankfurt am Main): "Ich finde die Comic-Kulisse phänomenal. Ich mag es, in andere Rollen zu schlüpfen." Wer entlockt Model-Chefin Heidi Klum bei der Entscheidung ein "Wow!" und für wen endet der Tag mit einem "Oops!"?

Kampagnengesicht gesucht! Für die Models geht es zum YEAUTY-Casting

Wer ergattert den nächsten Job? Die #GNTM-Kandidatinnen haben diese Woche die Chance, das neue Kampagnengesicht der Beauty-Marke YEAUTY zu werden. Der Kunde sucht nach einem Model mit einem starken Gesichtsausdruck, das die Augenpads für die Beauty-Kampagne perfekt in Szene setzt. Selma (18, Berlin): "Ich bin super-nervös, weil ich diesen Job wirklich unbedingt haben möchte und damit allen zeigen kann, dass es Kunden gibt, die mich buchen wollen." Für die Models geht es bei den Castings nicht nur darum, sich einen Vorteil für die nächste Entscheidung zu erarbeiten, sondern auch um viel Geld: Für jeden Job erhalten die #GNTM-Kandidatinnen ein reguläres Model-Honorar. Insgesamt werden in dieser Staffel 430.000 Euro für unterschiedlichste Jobs gezahlt – zusätzlich zur 100.000-Euro-Siegprämie.

Auch interessant für dich: Die Kandidatinnen sind raus

Fünfte Folge von "Germany´s Next Topmodel": Tränen fließen beim Umstyling

Anya nutzt ihre Chancen nicht

Bereits beim Coaching von Model Ashley Graham fällt Anya auf: Sie möchte erneut nicht für den Catwalk üben. Doch ihre Leistung erlaubt keine Pausen. Statt von der Gastjurorin wertvolle Tipps umzusetzen, schwächelt Anya beim Walk. Bei Heidi Klum hinterlässt die Einstellung von Anya ein großes Fragezeichen: "Warum nutzt du die Chance nicht?" Doch Anya fühlt sich in der Modelvilla nicht wohl und begründet ihre fehlende Motivation zu üben damit.

GNTM-Teilnehmerinnen 2023: Diese Kandidatinnen sind noch dabei:

Anna-Maria (24), Biologin aus Bochum

Cassy (23), Tanzlehrerin aus Hamburg

Coco (20) aus München

Ida (23) aus Köln

Katherine (20) aus Flensburg

Mirella (20), Sozialarbeiterin aus Berlin

Nina (22), Zoofachangestellte aus Wetter (Ruhr)

Olivia (22), Studentin aus Hamburg

Selma (18), Abiturientin aus Berlin

Somajia (21), Einzelhandelskauffrau aus Bielefeld

Vivien (22), Auszubildende im Einzelhandel aus Koblenz

Nicole (49) aus Offenbach am Main

Marielena (53), Stewardess aus Frankfurt am Main

Maike (23), Medizinstudentin aus Frankfurt

GNTM-Teilnehmerinnen 2023: Diese Kandidatinnen sind raus: