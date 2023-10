Die Böhse Onkelz gehen 2024 auf Open-Air-Tour! Jetzt gab die deutsche Rockband bekannt, auf welchen Bühnen sie im kommenden Jahr spielen wird.

Seit über 40 Jahren sind die Böhsen Onkelz schon im Musikgeschäft. Ihr rundes Jubiläum feierten Sänger Kevin Russell, Bassist Stephan Weidner, Gittarist Matthias Röhr und Schlagzeuger Peter Schorowsky - verzögert durch die Corona-Pandemie - 2022 mit einer Jubiläumstour durch Deutschland und Österreich. Und dabei kamen die Böhsen Onkelz auch ins Allgäu. Im September 2022 brachten sie die Big Box Allgäu in Kempten zum Beben. 7.500 Fans feierten mit den Hard-Rockern aus Frankfurt. Wer auf eine Wiederholung gehofft hat, muss jetzt ganz stark sein: 2024 werden die Böhsen Onkelz dem Allgäu keinen Besuch abstatten. Wer die sie trotzdem sehen will, sollte sich den 2. und 3. September 2024 frei halten. Dann ist die Band in Neu-Ulm für zwei Konzerte zu Gast.

Die Termine für die Open-Air-Tour 2024 der Böhsen Onkelz:

Mittwoch, 21. August 2024, auf der Waldbühne in Berlin

Freitag, 23. August 2024, in Dresden auf dem Open-Air-Gelände in Rinne an der Messe

Samstag, 24. August 2024, in Dresden auf dem Open-Air-Gelände in Rinne an der Messe

Montag, 26. August 2024, in St. Goarshausen auf der Loreley Freilichtbühne

Dienstag, 27. August 2024, in St. Goarshausen auf der Loreley Freilichtbühne

Mittwoch, 28. August 2024, in St. Goarshausen auf der Loreley Freilichtbühne

Freitag, 30. August 2024, in Oberhausen in der Rudolf-Weber-Arena (Open Air)

Samstag 31. August 2024, in Oberhausen in der Rudolf-Weber-Arena (Open Air)

Montag, 02. September 2024, in Neu-Ulm im Wiley Sportpark

Dienstag, 03. September 2024, in Neu-Ulm im Wiley Sportpark

Freitag, 06. September 2024, in Bischofshofen (Österreich) an der Paul-Außerleitner-Schanze

Samstag, 07. September 2024, in Bischofshofen (Österreich) an der Paul-Außerleitner-Schanze

Ticket-Vorverkauf für die Open-Air-Tour 2024 der Böhsen Onkelz

Der Ticket-Vorverkauf für die Open-Air-Tour 2024 der Böhsen Onkelz startet am Freitag, 3. November 2023, um 17 Uhr online auf onkelz.myticket.de und onkelz.myticket.at. Alle Tickets, bis auf die Shows in Österreich, werden analog zur Tour 2022 mit dem Namen des Käufers personalisiert. Fans können je Konzert maximal vier Tickets bestellen. Eine nachträgliche Umpersonalisierung ist über die myticket Plattform möglich.