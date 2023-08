Die Ferien und den Urlaub in Kroatien verbringen. Doch wo ist es am schönsten in Kroatien? Und wo muss man in Kroatien unbedingt hin? Hier die schönsten Reiseziele im Urlaubsland Kroatien:

Kroatien wird auch das Land an der Adria genannt. Das liegt an der fast 2.000 Kilometer langen kroatischen Adriaküste. Hauptsächlich deshalb planen viele Touristen ihren Urlaub in Kroatien. Doch wer sich dazu entschlossen hat, seine Ferien in dem Land an der Adria zu verbringen, der steht einer großen Herausforderung gegenüber: Kroatien bietet nämlich neben dem Urlaub am Meer mit seinen Stränden und romantischen Buchten noch einiges mehr: Beeindruckende Städte, kleine Fischerdörfer, türkisfarbene Seen und zahllose Inseln können Urlauber entdecken. Damit die Qual der Wahl des Ferienaufenthalts nicht so schwer fällt, gibt es hier eine Auswahl der beliebtesten Urlaubsorte in Kroatien:

Wo ist es am schönsten in Istrien? - Die Halbinsel an der nördlichen Adria

Die Region Istrien liegt ziemlich im Norden von Kroatien. Wegen dieser Nähe zu Deutschland und anderen nördlicher gelegenen europäischen Ländern, ist sie die erste Adresse für einen Urlaub in Kroatien. Von zauberhaften Stränden, über weitreichende Hügellandschaften, bis hin zu rustikalen Bergdörfern, kann man hier einiges entdecken. Was Istrien aber vor allem auszeichnet, sind die malerischen Städte, die auf der Halbinsel liegen:

Rovinj

Die Stadt Rovinj gilt als die schönste Stadt in Istrien. Die eindrucksvolle Stadt liegt auf dem Hügel einer Landzunge und verführt einen mit ihren bunten Stadthäusern und verwinkelten Gässchen sofort. Eine absolut atemberaubende Aussicht bietet der höchste Punkt von Rovinj. Dort, auf dem Stadthügel steht die Kirche der Heiligen Euphemia, die sich stolz in den Himmel reckt und einen stumm dazu auffordert, den Blick über die Adria schweifen zu lassen.

Rovinj liegt an der Westküste der Halbinsel Istrien. Die Altstadt, deren Häuser dicht gedrängt am Wasser stehen, befindet sich auf einer Landzunge. Gerald Thurner auf Pixabay

Novigrad

Eine weitere sehenswerte Stadt in Istrien ist Novigrad. Diese charmante Küstenstadt liegt an der Westküste von Istrien und war einst ein kleines Fischerstädtchen. Auch wenn Novigrad im Laufe der Zeit zu einem beliebten Urlaubsort in Kroatien wurde, so hat sich der romantische Fischerort doch seine einladende Gemütlichkeit und seinen urigen Charme bewahrt. Faszinierend ist vor allem die wunderschöne Altstadt von Novigrad, sowie der kleine hübsche Hafen.

Die Altstadt von Novigrad befindet sich auf einer Halbinsel, die im 18. Jahrhundert mit dem Festland verbunden wurde. IMAGO / Wirestock

Porec

Die etwa 17.000 Einwohner-Stadt Porec zählt zu den vielseitigsten Urlaubsorten der kroatischen Halbinsel Istrien. Hier treffen Städtetrip und Badeurlaub aufeinander. Während die Euphrasius-Basilika aus dem 6. Jahrhundert mit ihren byzantinischen Mosaiken einen aus dem Staunen nicht mehr herauskommen lässt, locken Strände mit verschiedensten Wassersportmöglichkeiten Action-Urlauber an.

Poreč ist ein beliebter Sommerbadeort an der Küste der Halbinsel Istrien im Westen von Kroatien. Mario Fabekovec auf Pixabay

Wo ist es am schönsten in der Kvarner Bucht?

Die Kvarner Bucht ist eine Urlaubsregion in Kroatien, die eine Kombination aus paradiesischen Inseln und die waldreichen Gebirgszügen darstellt. Ein Urlaub in der Kvarner Bucht in Kroatien bietet malerische Häfen, idyllische Badebuchten, aber auch ein belebtes Nachtleben und Partys bis zum Morgengrauen.

Crikvenica

Der Hauptort Crikvenica ist im Laufe der Zeit mit den Nebenorten Jadronovo, Dramalj und Selce zu einem riesigen Touristenzentrum zusammengewachsen, der das Urlauberherz höher schlagen lässt. Eine belebte Uferpromenade, einer der seltenen Sandstrände und unzählige schöne Kieselbuchten laden zum Entspannen, Sonnenbaden und Schwimmen ein. Zudem gibt es eine breite Auswahl an privaten Ferienwohnungen, Ferienhäuser oder sogar Luxusvillen mit Pool.

Crikvenica liegt an der kroatischen Adriaküste und ist eines der großen Tourismuszentren in der Region. IMAGO / Wirestock

Insel Cres und Insel Losinj

Die beiden Urlaubsinseln Cres und Losinj sind durch eine Drehbrücke im Ort Osor miteinander verbunden. Sie sind vor allem bei Urlaubern beliebt, die einen entspannten Aufenthalt inmitten einer intakten Natur genießen möchten. Unzählige verschlafenen Orte mit Feinkieselstränden aber auch belebtere Städte wie die Stadt Cres und Mali Losinj gilt es zu erkunden.

Die Insel Cres und die gleich große Nachbarinsel Krk sind die größten Inseln im Adriatischen Meer. Ivan Bagić auf Pixabay

Insel Krk

Die vielseitige Urlaubsinsel bietet für jeden Geschmack etwas. Der Traumstrand in Baska, die gleichnamige Inselhauptstadt Krk mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten und die idyllischen Fischerdörfer rund um die Insel laden dazu ein, auf der "goldenen Insel“ Krk zu verweilen.

Die Insel Krk ist durch eine Brücke mit dem Festland verbunden. Klaus Stebani auf Pixabay

Wo ist es am schönsten in Dalmatien?

An der langgezogene Küste von Dalmatien und auf den zahlreichen vorgelagerten Inseln findet wohl jeder sein Traum-Reiseziel in Kroatien. Die Gegend punktet mit zerklüftete und verkarstete Küstenlandschaft.

Zadar

Die Stadt Zadar im Norden der Region Dalmatien begeistert seine Besucher durch die Kombination aus Sightseeing, Strand und Freizeit. Die historische Altstadt mit der bekannten Meeresorgel und dem Platz "Gruß an die Sonne" steht unter Schutz der Unesco.

Zadar ist vor allem für seine römischen und venezianischen Ruinen bekannt, sie sich in der auf einer Halbinsel gelegenen Altstadt befinden. Ivan Vuksa auf Pixabay

Insel Vir

Vom Massentourismus verschont geblieben bietet sich die Insel Vir in der Nähe der Metropole Zadar für einen entspannten und ruhigen Urlaub an. Besonders hervorzuheben ist die große Anzahl an Stränden, die sich entlang der Insel aneinanderreihen und für Badespaß sorgen.

Vir ist eine der rund 300 Inseln des Zadar-Archipels in der kroatischen Adria. IMAGO / Panthermedia

Dubrovnik

Die "Perle der Adria“ gehört zu den beliebtesten Urlaubsorten in Kroatien und gilt als kulturelle Hauptstadt des Landes. Einen ersten Eindruck von Dubrovnik erhalten Urlauber, indem sie den Stradun, die Hauptader der Stadt, entlang flanieren. Seit 1979 zählt Dubrovniks autofreie Altstadt, die von einer imposanten mittelalterlichen Stadtmauer umrahmt wird, zum UNESCO-Weltkulturerbe. Bei einem Mauer-Rundgang können Besucher das Panorama über die Altstadtkulisse, das ultramarine Meer und die umliegende Landschaft genießen. Fans der Fantasy-Serie "Game of Thrones" dürfte das Ganze ziemlich bekannt vorkommen. Denn hier wurde die Kultserie gedreht.

Einen weiteren imposanten Aussichtspunkt bietet die Festung Lovrijenac. Auch vom Strand Sveti Jakov ist die städtische Skyline gut erkennbar. Noch schöner ist an diesem feinen Kieselstrand aber der Ausblick aufs Meer.

Dubrovnik gehört zu den beliebtesten Urlaubsorten in Kroatien und gilt als kulturelle Hauptstadt des Landes. Ivan Ivankovic auf Pixabay

Plitvicer Seen

Die Plitvicer Seen sind der älteste und größte Nationalpark der Republik Kroatien. Dank seiner außergewöhnlichen Naturschönheit hat dieses Gebiet schon immer Naturliebhaber angezogen. Am 8. April 1949 wurde er zum ersten Nationalpark der Republik Kroatien erklärt.