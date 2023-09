FC Bayern München gegen Manchester United am Mittwoch live im TV oder Stream. Alle Infos rund um Übertragung gibt es hier.

Und das zur Wiesnzeit. In München läuft das Oktoberfest 2023 und gleich am ersten Spieltag der Champions League 2023/24 kommt es in der Allianz-Arena zum Spitzenspiel der Gruppe A: Bayern München erwartet Manchester United.

Nirgendwo gibt es mehr UEFA Champions League in Deutschland als auf DAZN. 15 von 16 Spiele pro Gruppenspieltag, insgesamt 121 Spiele und darunter immer 3 der 4 deutschen Teams - als Einzelspiele und Highlight-Clips und auch in der Konferenz.

Amazon Prime zeigt BVB am Dienstag in Paris bei PSG

Auf Amazon Prime läuft am Dienstag das Spiel des Tages. In diesem Fall läuft die erste Partie von Borussia Dortmund live und exklusiv bei Amazon. Der BVB von Trainer Edin Terzic hat dabei die ganz schwere Aufgabe bei Frankreichs Seriensieger Paris St. Germain vor der Brust.

Anstoß ist um 21 Uhr. Amazon beginnt mit der Übertragung eine Stunde vorher. Die Moderation übernimmt Sebastian Hellmann mit den Experten Matthias Sammer, Miroslav Klose und als Expertin Josephine Henning. Kommentiert wird die Champions-League-Partie von Jonas Friedrich. Als Experte dabei ist der Ex-Schalker Benedikt Höwedes.

ZDF zeigt Zusammenfassungen aus der Königsklasse am Mittwoch

Wie im Vorjahr, so laufen auch in dieser Champions-League-Saison am Mittwoch Zusammenfassungen von Spielen mit Beteiligung deutscher Mannschaften frei empfangbar im ZDF. Die Sendung von Markus Lanz verschiebt sich dadurch in die Nacht.

Das ZDF überträgt am Mittwoch, 20. September, ab 23 Uhr. Das "sportstudio" dauert 60 Minuten. Gezeigt werden Zusammenfassungen der Spiele Real Madrid gegen Union Berlin, Young Boys Bern gegen RB Leipzig, Bayern München gegen Manchester United und Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund. Moderiert wird die Sendung im ZDF von Jochen Breyer, Experte ist Ex-Profi Hanno Balitsch (u.a. Hannover 96, Bayer Leverkusen).

Bayern München gegen Manchester United am Mittwoch live auf DAZN

Der Pay-TV-Sender DAZN überträgt die Partie Bayern gegen ManU live aus der Münchner Allianz-Arena.