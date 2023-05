Normalerweise findet in der ARD am Sonntag immer der Polittalk mit Anne Will statt. Allerdings nicht diesen Sonntag. Auch in der nächsten Woche gibt es keine Sendung.

Erst am 4. Juni wird Anne Will um 21:45 Uhr ins Fernsehprogramm der ARD zurückkehren. Welche Themen diskuttiert werden und welche Gäste da sein werden ist laut Medienberichten noch nicht bekannt. Statt Anne Will wird der Tatort vorgezogen. Am 21. Mai läuft um 20:15 Uhr "Tatort: Game Over", in dem das Münchner Ermittler-Duo Leitmayr und Batic in der schnellen und modernen Gamer-Szene ermitteln. Anschließend läuft um 21:45 Uhr "Kommissar Van der Valk - Freiheit in Amsterdam".

Das wird am 28. Mai gezeigt

Auch in der kommenden Woche müssen Fans auf die Polittalkerin verzichten. Am 28. Mai zeigt ARD mit "Tatort: Rhythms and Love" um 20:15 Uhr eine weitere Folge der Kult-Krimi-Reihe. Anschließend läuft eine weitere Folge "Kommissar Van der Valk".

Lange Karriere als Moderatorin

Anne Will kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere als Moderatorin zurückblicken. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Im Jahr 2000 berichtete sie live von den Olympischen Spielen in Sydney. Auch davor moderierte sie im SFB den "Sportpalast". Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte sie im Wechsel mit Ulrich Wickert und später mit Tom Buhrow die Tagesthemen.

16 erfolgreiche Jahre

Am 16. September 2007 ging die studierte Politologin mit ihrer eigenen Talkshow "Anne Will" auf Sendung. In der Talkshow werden immer Sonntags die aktuellsten politischen Themen mit namhaften Gästen aus der Politik und Gesellschaft diskuttiert. 2011 wechselte dann der Sendeplatz von Sonntag- auf Mittwochabend. Nach fünf weiteren erfolgreichen Jahren wurde das wieder geändert und der Sendeplatz wieder auf Sonntag gelegt. Am 13. Januar kündigte der Sender NDR dann an, dass die Polittalkshow auf Wunsch der Moderatorin Ende 2023 eingestellt wird.