Anne Will und Gäste beschäftigen sich heute mit dem Ukraine-Krieg. Mit dabei ist der frühere Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk.

Gäste und Thema bei Anne Will heute am 7. Mai: Die bekannte Talkerin beschäftigt sich in ihrer Sendung am Sonntagabend mit der offenbar anstehenden Gegenoffensive der Ukraine gegen die russischen Angreifer. Dazu diskutieren fünf Gäste mit.

Anne Will heute: Das sind die Gäste am 7. Mai 2023

Saskia Esken, SPD-Vorsitzende

Norbert Röttgen, CDU-.Außenexperte

Andrij Melnyk, Vize-Außenminister der Ukraine

Wolfgang Ischinger, Präsident des Stiftungsrates der Münchner Sicherheitskonferenz

Nicole Deitelhoff, Professorin für Internationale Beziehungen, Friedens- und Konfliktforscherin

Das ist das Thema am Sonntag bei Anne Will im Ersten

Russland beschießt die Ukraine weiterhin massiv mit Raketen, greift Städte und Zivilbevölkerung an. Zugleich kann die erwartete Gegenoffensive der ukrainischen Truppen jeden Tag beginnen. Präsident Selenskyj besucht verbündete europäische Staaten, wirbt um weitere Unterstützung. Laut Berichten ist für kommende Woche auch ein Besuch in Berlin geplant, erstmals seit Beginn des russischen Angriffs im Februar vergangenen Jahres. Welche Unterstützung benötigt die Ukraine, um die russischen Truppen zurückdrängen zu können? Was, wenn die erwartete Frühjahrsoffensive der Ukraine scheitert? Und: Sollte die Ukraine nach dem Krieg schnell in die Nato aufgenommen werden? Diese Fragen wollen Anne Will und Gäste diskutieren.

Wann kommt Anne Will heute im TV?

Die Sendung beginnt um 21.45 Uhr direkt nach dem Tatort im Ersten.

Gibt es einen kostenlosen Livestream zu Anne Will in der Mediathek?

Ja, Anne Will kann kostenlos als Stream in der Das Erste-Mediathek angesehen werden.

Porträt: Das ist Moderatorin Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Auch interessant für dich: TV heute

Anne Will heute: Gäste und Thema am 19.3.23

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages". Im Januar 2023 kündigte Anne Will an, mit dem beliebten TV-Format Ende des Jahres aufzuhören.

Vergangene Woche hatte sich Anne Will mit der Klima-Politik der Bundesregierung beschäftigt. Das waren ihre Gäste.