Bei Anne Will heute im Ersten geht es um die Klima-Politik der Ampel. Hier ihre Gäste am Sonntag, 30. April 2023.

Gäste und Thema bei Anne Will heute: Die bekannte Talkerin beschäftigt sich in ihrer Sendung am Sonntagabend erneut mit der Klimapolitik der Bundesregierung. Dazu diskutieren fünf Gäste mit.

Anne Will heute: Das sind die Gäste am 30.4.23

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsidient von Niedersachsen

Franziska Brantner (Bündnis 90/ Die Grünen), Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz

Thorsten Frei (CDU), Geschäftsführer der Bundestagsfraktion

Veronika Grimm, Wirtschaftswissenschaftlerin

Bernd Ulrich, Journalist, "Die Zeit"

Das ist das Thema heute bei Anne Will im Ersten

Das hessische Familienunternehmen Viessmann verkauft seine Klimasparte inklusive des Wärmepumpen-Geschäfts an einen US-Konzern - ein überraschender Milliarden-Deal, während Deutschland kontrovers über die „Heizwende“ debattiert. Ist das eine gute Nachricht für den Standort Deutschland? Besteht die Gefahr, nach der Solarindustrie eine weitere Zukunftsbranche zu verlieren? Können Investitionen in den Klimaschutz für ein neues Wirtschaftswunder sorgen? Deutschland hat sich zum Erreichen der Klimaziele gesetzlich verpflichtet. Können wir uns bei konsequentem Klimaschutz noch Zeit lassen? Braucht es für das Erreichen mehr Verbote und Regulierungen? Diese Fragen wollen Anne Will und Gäste klären.

Wann kommt Anne Will heute?

Die Sendung beginnt um 21.45 Uhr direkt nach dem Tatort im Ersten..

Gibt es einen kostenlosen Livestream zu Anne Will in der Mediathek?

Ja, Anne Will kann kostenlos als Stream in der Das Erste-Mediathek angesehen werden.

Porträt: Das ist Moderatorin Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Auch interessant für dich: TV-Talk am Sonntag

Anne Will und Gäste sprechen heute über das Gasheizungs-Aus

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages". Im Januar 2023 kündigte Anne Will an, mit dem beliebten TV-Format Ende des Jahres aufzuhören.