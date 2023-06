Anne Will und Gäste diskutieren heute über die Bundesregierung und ihre Politik. Mit dabei ist Vize-Kanzler Robert Habeck. Wer noch? Hier Gäste und Thema bei Will am Sonntag.

Bei Anne Will heute (18. Juni) im Ersten sitzen ausnahmsweise nur drei Gäste im Studio. Ihr Thema ist die Politik der Bundesregierung. Wer ist live im Studio? Um was geht es genau? Hier alle Infos zum TV-Talk am Sonntag nach dem Tatort.

Anne Will-Gäste heute am 18. Juni 2023

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz

Veronika Grimm, Wirtschaftswissenschaftlerin

Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler

Anne Will heute: Das ist das Thema

„Heizungsstreit und Ampel-Frust – Ist die Regierung noch handlungsfähig?“ hat die Anne Will-Redaktion die Sendung überschrieben. Denn in letzter Sekunde hat sich die Ampel jetzt geeinigt – auf „Leitplanken“ für das neue Heizungsgesetz. So kann dieses vielleicht noch vor der Sommerpause vom Bundestag verabschiedet werden. Der Streit um die Wärmewende ist aber nicht der einzige Krach innerhalb der Ampel. Dabei sind SPD, Grüne und FDP vor anderthalb Jahren noch optimistisch als „Fortschrittskoalition“ gestartet.

Was ist von der anfänglichen Aufbruchsstimmung geblieben? Wie viel Gestaltungsmöglichkeiten hat eine Regierung, die sich bei vielen Vorhaben uneins ist? Haben die Grünen, hat insbesondere Robert Habeck die Bereitschaft der Gesellschaft für den Klimaschutz überschätzt? Und: Wie kann Klimapolitik erfolgreich gemacht werden, mit mehr Staat oder mehr Markt? Das sind die Fragen, die Anne Will Robert Habeck und den anderen Gästen stellen will.

Wann kommt Anne Will heute im TV und als Stream in der Mediathek?

Die Sendung beginnt um 21.45 Uhr im Ersten und wird gleichzeitig als Stream in der Mediathek gezeigt.

Porträt: Das ist Moderatorin Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages". Im Januar 2023 kündigte Anne Will an, mit dem TV-Format Ende des Jahres aufzuhören. Ihre Nachfolgerin ist ARD-Moderatorin Caren Miosga.