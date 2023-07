Anne Will und Gäste diskutieren heute erneut über den Machtkampf in Russland und seine Folgen. Wer ist mit dabei? Hier Gäste und Thema bei Will am Sonntag.

Bei Anne Will heute (2. Juli) im Ersten diskutieren fünf Gäste im Studio. Ihr Thema lautet "Machtkampf in Russland – Chance für die Ukraine?" Wer ist live im Studio? Um was geht es genau? Hier alle Infos zum TV-Talk am Sonntag nach dem Tatort.

Anne Will-Gäste heute am 2. Juli 2023

Ralf Stegner (SPD), MdB und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

Norbert Röttgen (CDU), Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

Claudia Major, Politikwissenschaftlerin

Irina Scherbakowa, russische Historikerin

Michael Thumann, außenpolitischer Korrespondent „Die Zeit“ in Moskau

Anne Will heute: Das ist das Thema

Es geht heute bei Anne Will um den Machtkampf in Russland und seine Folgen für die Ukraine. Jewgeni Prigoschin – der Chef der Wagner-Gruppe – ist mittlerweile im Exil in Belarus, heißt es. Russlands Präsident Putin gibt sich volksnah, geht zugleich aber hart gegen mögliche Unterstützer Prigoschins vor. Doch wie tief sind die Risse in Wladimir Putins Herrschaftssystem? Geht von einem geschwächten Präsidenten eine noch größere Gefahr aus? Muss sich die Nato darauf einstellen? Und: Was bedeuten die Ereignisse in Russland für den Krieg gegen die Ukraine? Sollten die Verbündeten in dieser Situation ihre militärische Unterstützung noch ausweiten? Sollte die Ukraine jetzt die konkrete Aussicht auf einen Nato-Beitritt bekommen? Diese Fragen wollen Moderatorin und Gäste besprechen.

Schon vergangene Woche hatte sich Anne Will mit dem Machtkampf in Russland befasst. Hier die Sendung im Stream.

Wann kommt Anne Will heute im TV und als Stream in der Mediathek?

Die Sendung beginnt um 21.45 Uhr im Ersten und wird gleichzeitig als Stream in der Mediathek gezeigt. In der Mediathek kann die Sendung dann auch als Wiederholung angesehen werden.

Porträt: Das ist Moderatorin Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages". Im Januar 2023 kündigte Anne Will an, mit dem TV-Format Ende des Jahres aufzuhören. Ihre Nachfolgerin ist ARD-Moderatorin Caren Miosga.