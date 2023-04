Bei Anne Will diskutieren die Gäste am Sonntag, 16.4., den deutschen Atomausstieg und seine Folgen. Wer ist mit dabei? Hier alle Infos zur Sendung am Sonntagabend.

Anne Will-Talk im Ersten: Das sind die Gäste am 16. April

Reiner Haseloff (CDU): Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt

Johannes Vogel (FDP), Stellvertretender Bundesvorsitzender und Erster Parlamentarischer Geschäftsführer

Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen), Bundestagsvizepräsidentin

Harald Lesch, Astrophysiker, Wissenschaftsjournalist

Dorothea Siems, Chefökonomin „Die Welt“

Das ist das Thema bei Anne Will

Anne Will und ihre fünf Gäste beschäftigen sich am Sonntag, 16. April 2023, in der Talkshow im Ersten mit den Folgen des deutschen Ausstiegs aus der Atomkraft. Hier der Überblick über Gäste und Thema bei Anne Will.

Am Samstag wurden die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz genommen. Nach rund sechs Jahrzehnten ist damit Schluss mit der Nutzung der Kernenergie in Deutschland. Ein Tag der Freude für Grüne und Anti-AKW-Bewegung. Kritik am jetzigen Ausstieg kommt dagegen aus der Wirtschaft und von der Union. Auch die FDP plädiert dafür, nicht sofort mit dem Rückbau der letzten AKW zu beginnen, sondern sie als Reserve zu behalten.

Kann die Energiewende gelingen, wenn Deutschland zeitgleich aus Atom und Kohle aussteigen möchte? Geht Deutschland damit einen Sonderweg und gefährdet seine Energiesicherheit? Ist die deutsche Energiepolitik glaubwürdig und durchdacht? Diese Themen diskutieren Anne Will und ihre Gäste am heutigen Sonntag.

Anne Will: Uhrzeit der Sendung und Livestream in der Mediathek

Beginn der Sendung ist um 21.45 Uhr nach dem Tatort. Anne Will ist dann auch als kostenloser Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen.

Parallel zur TV-Erstausstrahlung ist die Sendung als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören.

Porträt: Das ist Moderatorin Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages". Im Januar 2023 kündigte Anne Will an, mit dem beliebten TV-Format Ende des Jahres aufzuhören.

Anne Will ist neben Markus Lanz, Hart aber fair, Maybrit Illner und Sandra Maischberger eine der bekanntesten Talkshows Deutschlands.