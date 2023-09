Anne Will ist zurück aus der Sommerpause. Am Sonntag, 10. September sprechen sie und ihre Gäste über die Flugblatt-Affäre rund um Hubert Aiwanger. Wer ist mit im Studio? Hier der Überblick und alle Infos zur aktuellen Sendung.

Anne Will und Gäste beschäftigen sich an diesem Sonntag (10.9.) mit der Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger. Wer ist mit dabei in der Sendung nach der Sommerpause? Welche Fragen wollen Will und Gäste diskutieren? Hier der Überblick.

Das sind die Gäste bei Anne Will am 10. September 2023

Günther Beckstein (CSU), ehem. Ministerpräsident und ehem. Innenminister von Bayern

Florian Streibl (Freie Wähler), Vorsitzender Fraktion im Bayerischen Landtag

Nicole Deitelhoff, Politikwissenschaftlerin

Marina Weisband, Publizistin und Kolumnistin

Roman Deininger, Chefreporter Süddeutsche Zeitung

Was ist das Thema der aktuellen Sendung?

Die Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger hat eine heftige Diskussion ausgelöst. Die Süddeutsche Zeitung hatte berichtet, dass in den 80er-Jahren in seiner Schultasche ein menschenverachtendes Pamphlet gefunden worden war. Aiwanger bestreitet jedoch, dies damals geschrieben zu haben und sieht sich als Opfer einer Kampagne. Ist es richtig, dass Ministerpräsident Markus Söder seinen Stellvertreter nicht entlassen hat? Wie ist zu erklären, dass Hubert Aiwanger und die Freien Wähler trotz der Vorwürfe an Zustimmung gewinnen? Was sagt die Flugblatt-Affäre über Rechtspopulismus und Antisemitismus in Deutschland aus? Diese Fragen wollen Anne Will und Gäste besprechen.

Wann kommt Anne Will im TV und als Stream in der Mediathek?

Die Sendung kommt am Sonntag, 10. September, zur gewohnten Uhrzeit um 21.45 Uhr im Ersten. Sie wird zeitgleich als Stream in der ARD-Mediathek gezeigt.

Porträt: Das ist Moderatorin Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages". Im Januar 2023 kündigte Anne Will an, mit dem TV-Format Ende des Jahres aufzuhören. Ihre Nachfolgerin ist ARD-Moderatorin Caren Miosga.