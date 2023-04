7 vs. Wild geht in die dritte Staffel. Fritz Meinecke, Youtuber und Produzent der Sendung, hat auch schon einiges zur 3. Staffel verraten: Dazu gehören der mögliche Ort, einige Änderungen, sowie die gewünschten Teilnehmer.

Staffel 3 der Erfolgsserie "7 vs. Wild" wird stattfinden. Das ist mittlerweile bekannt. Nun hat der Erfinder der Show, Youtuber Fritz Meinecke, allerdings einige weitere Details ankündigt: So sollen die Teilnehmer nicht wie in Staffel 1 und Staffel 2 von "7 vs. Wild" allein in der Wildnis ausgesetzt werden, sondern im Team.

Staffel 3 von 7 vs. Wild wird "Team-Edition"

Staffel drei wird also eine "Team-Edition". Damit es zu Zweit in der Wildnis jedoch nicht zu einfach wird, gibt es noch eine gravierende Änderung: Die Kandidaten sollen nämlich nicht nur, wie in Staffel eins und zwei üblich, sieben Tage absolvieren müssen, sondern gleich 14.

Es geht möglicherweise nach Kanada oder Alaska

Auch der Ort an dem die dritte Staffel von 7 vs Wild stattfinden soll scheint schon mehr oder weniger festzustehen. In einem Video auf Youtube erklärte Fritz Meineke nämlich, dass es für die Teilnehmer wohl nach Kanada oder nach Alaska gehe. Offiziell wurde das zwar noch nicht bestätigt, nach Schweden in Staffel 1 und Panam in Staffel 2 wirkt der kalte Norden jedoch wie die logische Wahl.

Meinecke nominiert Wunsch-Teams für Staffel 3 von "7 vs. Wild"

Was die Teilnehmer der dritten Staffel 2 vs. Wild angeht, so will sich Meinecke nicht lumpen lassen. Zumindest was die Nominierungen angeht. Mittlerweile wurden auf Youtube nämlich zwei Videos veröffentlicht, in denen Meinecke seine Wunsch-Teams nennt und sie dazu auffordert sich der 3. Staffel zu stellen.

Staffel 3 von 7 vs. Wild: Das sind die nominierten Teilnehmer

Zu den nominierten Teams gehören:

MontanaBlack und Elotrix

Survival Lilly und Vanessa Blank

Naturensöhne Gerrit und Andy

Joko und Klaas

Knossi und Sascha Huber

Fritz Meinecke und Survival Mattin

Auch eine Wildcard, also ein Team aus Zuschauern, soll es wieder geben.

Die Reaktionen zu den Nominierungen bei 7 vs. Wild

Bei den Zuschauern rufen die nominierten Teams überwiegend positive Reaktionen hervor. Kommentare wie "Einfach heftig geil wen ihr eingeladen habt, ich hoff so sehr, dass alle zusagen! Überragende Wahl!", sind nicht selten. Was die Kandidaten selbst angeht, so haben sich einige schon zu ihrer Nominierung geäußert, andere noch nicht:

Elotrix ist der erste Kandidat der zugesagt hat. Sein Partner MontanaBlack hat sich allerdings noch nicht geäußert. Elotrix wolle ihn zwar noch überreden, schätzt seine Chnacen dafür aber nicht gut ein.

Eine klare Absage gib es allerdings auch schon: Survival Lilly und Vanessa Blank werden nicht dabei sein. Die beiden seien schon vertraglich bei anderen Shows dabei. Lilly hätte zudem kleinere gesundheitliche Probleme.

Die "Naturensöhne" Gerrit und Andy haben sich bisher noch nicht zu der Nominierung bei 7 vs Wild gemeldet.

Auch von Knossi und Sascha Huber gibt es noch keine Zusage. Sascha hat sich noch nicht gemeldet. Knossi jedoch zeigte sich erst einmal offensichtlich überfordert mit der Nominierung. "Fritz, Fritz!", schrie er in einem Video in seiner Instagramstory.