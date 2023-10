US-Präsident Joe Biden will angesichts der Gewalteskalation im Nahen Osten am Mittwoch Israel besuchen. Das kündigte US-Außenminister Antony Blinken am Dienstag (Ortszeit) in Tel Aviv an.

US-Präsident Joe Biden will angesichts der Gewalteskalation im Nahen Osten am Mittwoch Israel besuchen. Das kündigte US-Außenminister Antony Blinken am Dienstag (Ortszeit) in Tel Aviv an.