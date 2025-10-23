Logo all-in.de
Zoll entdeckt Unmengen an Schokolade im Grenzgebiet bei Gronau

Im Grenzgebiet

Zoll entdeckt Unmengen Schokolade! Zwei Personen festgenommen

Zollbeamte haben bei einer Kontrolle Unmengen Schokolade in einem Auto entdeckt. Die Beamten nahmen zwei Männer vorläufig fest.
Von Redaktion all-in.de
    Bei einer Zollkontrolle entdeckten Beamte im Grenzgebiet bei Gronau eine größere Menge von Schokolade und Kaugummis. Mutmaßliche süße Diebesbeute stellte der Zoll auf der B 54 in der Nähe der niederländischen Grenze sicher.
    Zollbeamte haben bei einer Kontrolle in der Nähe der deutsch-niederländischen Grenze eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht. In einem Auto fanden die Ermittler Unmengen an Schokolade und Kaugummis.

    Gronau: Süßwaren lagen lose im Kofferraum

    Der Zoll entdeckte die ungewöhnliche Fracht an der B 54 bei Gronau. Der Kofferraum des Autos war komplett mit losen Schokoladen- und Kaugummipackungen gefüllt. Umverpackungen, wie im Großhandel üblich, fehlten komplett.

    Schokoladen-Fund bei Kontrolle: Zoll vermutet Hehlerware

    Die beiden 28-jährigen Insassen des Autos gaben gegenüber dem Zoll an, die Ware kurz zuvor auf einem niederländischen Parkplatz gekauft zu haben. Der Zoll geht davon aus, dass es sich bei der Schokolade und dem Kaugummi um gestohlene Süßwaren handelt.

    Zwei Männer nach Schokoladen-Fund bei Gronau vorläufig in Gewahrsam

    Die beiden Männer wurden deshalb vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen in dem Fall führen nun die Kriminalpolizei weiter. Der Wert der entdeckten Süßigkeiten liegt bei rund 3.800 Euro, so der Zoll weiter.

