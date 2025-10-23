Zoll entdeckt Unmengen Schokolade! Zwei Personen festgenommen

Zollbeamte haben bei einer Kontrolle in der Nähe der deutsch-niederländischen Grenze eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht. In einem Auto fanden die Ermittler Unmengen an Schokolade und Kaugummis.

Gronau: Süßwaren lagen lose im Kofferraum

Der Zoll entdeckte die ungewöhnliche Fracht an der B 54 bei Gronau. Der Kofferraum des Autos war komplett mit losen Schokoladen- und Kaugummipackungen gefüllt. Umverpackungen, wie im Großhandel üblich, fehlten komplett.

Schokoladen-Fund bei Kontrolle: Zoll vermutet Hehlerware

Die beiden 28-jährigen Insassen des Autos gaben gegenüber dem Zoll an, die Ware kurz zuvor auf einem niederländischen Parkplatz gekauft zu haben. Der Zoll geht davon aus, dass es sich bei der Schokolade und dem Kaugummi um gestohlene Süßwaren handelt.

Zwei Männer nach Schokoladen-Fund bei Gronau vorläufig in Gewahrsam

Die beiden Männer wurden deshalb vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen in dem Fall führen nun die Kriminalpolizei weiter. Der Wert der entdeckten Süßigkeiten liegt bei rund 3.800 Euro, so der Zoll weiter.