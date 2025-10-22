Zivilen Dienstwagen rechts überholt: Senior bekommt Ärger mit Polizei

Auf der A96 bei Kißlegg hat sich ein Senior am Dienstag mit den Falschen angelegt. Der 80-Jährige hatte ein vorausfahrendes Auto bedrängt und dann rechts überholt. Dummerweise handelte es sich bei dem Auto um ein ziviles Fahrzeug der Polizei.

Ungeduldiger Autofahrer auf A96 unterwegs

Nach Angaben der Polizei war der Mann hinter dem zivilen Streifenwagen auf der linken Spur gefahren. Der 80-Jährige war von der Anschlussstelle Wangen-Nord in Richtung Kißlegg unterwegs und hatte es offenbar eilig. Er setzte mehrfach die Lichthupe ein, bevor er den zivilen Dienstwagen rechts überholte.

Überholmanöver hat unangenehme Folgen

Der Senior wechselte anschließend wieder zurück auf die linke Spur, um einen Lkw zu überholen. Die Beamten konnten den Wagen des 80-Jährigen einholen und einer Kontrolle unterziehen. Dem Rentner drohen jetzt ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.