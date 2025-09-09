Furz-Spray löst Feuerwehreinsatz in Kaufhaus aus

In Unterfranken hat der Gestank eines Furz-Sprays einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Am Montag wurde die Feuerwehr in Würzburg darüber informiert, dass Menschen in einem Kaufhaus einen Gasgeruch wahrgenommen hatten, wie die Polizei mitteilte. Nach Messungen konnte demnach kein Gefahrstoff festgestellt werden.

Spray-Test endet mit Husten und Unwohlsein

Den Angaben nach fanden die Beamten heraus, dass ein Unbekannter ein «Fart-Spray», also ein Furz-Spray, in einem geschlossenen Raum ausprobiert hatte. Vier Menschen klagten über Unwohlsein und Husten, wie ein Polizeisprecher berichtete. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe aber nicht bestanden. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.