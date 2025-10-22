Von Leine losgerissen: Schäferhund fällt wandernde Touristin an

Ein Schäferhund hat im Zugspitzland eine wandernde Touristin verletzt. Die 64-Jährige aus der Schweiz erlitt mehrere blutende Bisswunden, unter anderem im Gesicht, wie die Polizei mitteilte.

Schäferhund reißt sich von Leine los - Polizei ermittelt gegen Halter

Der Hund hatte sich zuvor von der Leine seines 51 Jahre alten Halters losgerissen. Der Mann war gemeinsam mit seiner Ehefrau und dem dreieinhalb Jahre alten Schäferhund bei Farchant (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) unterwegs. Warum das Tier die Frau angriff, ist bislang unklar.

Der Halter selbst ging bei der Attacke dazwischen und der Hund ließ schließlich von der Frau ab. Gegen den 51-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.