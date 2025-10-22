In Kamin verirrt: Feuerwehr rettet Waldkauz

Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr in Bad Vilbel: Unter dem Stichwort «Wildvogel im Kamin» wurden die Brandschützer am Sonntagabend in ein Wohngebiet gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich ein Waldkauz in einen Kamin verirrt hat.

Vogel erschöpft, aber unverletzt

Der Wildvogel war demnach über das Abgasrohr in den Kamin gelangt und bis in die Feuerstätte vorgedrungen, wo er steckenblieb. Die Feuerwehrleute befreiten den erschöpften, aber unverletzten Kauz über zwei Revisionsklappen. Er wurde zur weiteren Untersuchung in die Tierklinik der Uni Gießen gebracht.