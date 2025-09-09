Senior unterschätzt Verletzungen: Tragischer Tod nach Autounfall in Langenargen

Ein 70 Jahre alter Mann ist mehrere Tage nach einem Verkehrsunfall auf der B 31 bei Oberdorf verstorben. Der Mann hatte am Unfalltag sich gegen ärztlichen Rat selbst aus dem Krankenhaus entlassen. Später verschlechterte sich sein Gesundheitszustand.

Folgenschwerer Unfall vergangene Woche bei Langenargen

Der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall am Freitag gegen 10 Uhr auf der B31 bei Oberdorf. Ein 64 Jahre alter KIA-Fahrer war auf die Bundesstraße in Richtung Lindau aufgefahren und hatte dabei mutmaßlich einen herannahenden Audi übersehen. Die 36 Jahre alte Audi-Fahrerin konnte trotz Vollbremsung einen Auffahrunfall nicht verhindern.

Verletztes Unfallopfer verlässt gegen ärztlichen Rat Krankenhaus

Bei dem Zusammenstoß wurden der Unfallverursacher sowie der 70-jährige Mitfahrer und die gleichaltrige Mitfahrerin im Audi, wie die Polizei zunächst vermutete alle leichtverletzt, vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beim 70-Jährigen sollen jedoch bei weiteren Untersuchungen offenbar eine schwerere Verletzung diagnostiziert worden sein. Gegen ärztlichen Rat soll er sich dann selbst entlassen haben, wie die Polizei weiter berichtet.

Tragischer Ausgang Tage nach Unfall

Anfang der Woche verschlechterte sich dann der Gesundheitszustand des Seniors, woraufhin er erneut in eine Klinik gebracht wurde. Dort starb er der Polizei zufolge an den Folgen des Verkehrsunfalls. Der Verkehrsdienst Ravensburg hat die Ermittlungen übernommen.