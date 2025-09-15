Tödlicher Unfall in Baden-Württemberg: Autofahrer prallt mit Sportwagen gegen Baum und stirbt

Am Sonntagmittag ist ein junger Autofahrer bei Heiligkreuzsteinach (Rhein-Neckar-Kreis) tödlich verunglückt. Der 25-Jährige hatte die Kontrolle verloren und war gegen einen Baum geprallt.

Ferrari gerät nach Kollison in Brand und stürzt ab

Laut Polizeiangaben war der 25-jährige Autofahrer gegen 12 Uhr mit seinem Sportwagen auf der Landstraße L535 bei Heiligkreuzsteinach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Sportwagen, bei dem es sich laut Medienberichten um einen Ferrari handelt, kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Nach der Kollision fing das Fahrzeug Feuer und stürzte dann fünf bis sechs Meter eine Böschung hinab.

Ferrari-Fahrer stirbt noch am Unfallort

Bei dem Unfall erlitt der Fahrer tödliche Verletzungen. Der Polizei zufolge konnte ihm trotz des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte nicht mehr geholfen werden. Die L535 musste zum Zwecke der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten gesperrt werden. Mittlerweile wurde die Straße wieder freigegeben. Der Verkehrsunfalldienst Mannheim hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.