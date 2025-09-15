Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Tödlicher Unfall in Baden-Württemberg: Autofahrer prallt mit Sportwagen gegen Baum und stirbt

Unfall bei Heilgkreuzsteinach

Tödlicher Unfall in Baden-Württemberg: Autofahrer prallt mit Sportwagen gegen Baum und stirbt

In Baden-Württemberg ist ein Autofahrer bei einem Unfall verstorben. Der 25-Jährige war mit seinem Sportwagen gegen einen Baum geprallt.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    In Baden-Württemberg ist es am Sonntag zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein Sportwagen-Fahrer war gegen einen Baum geprallt und mit dem Auto abgestürzt. Er starb noch am Unfallort.
    In Baden-Württemberg ist es am Sonntag zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein Sportwagen-Fahrer war gegen einen Baum geprallt und mit dem Auto abgestürzt. Er starb noch am Unfallort. Foto: Unfall_picture alliancedpa Stefan Puchner (Symbolbild)

    Am Sonntagmittag ist ein junger Autofahrer bei Heiligkreuzsteinach (Rhein-Neckar-Kreis) tödlich verunglückt. Der 25-Jährige hatte die Kontrolle verloren und war gegen einen Baum geprallt.

    Ferrari gerät nach Kollison in Brand und stürzt ab

    Laut Polizeiangaben war der 25-jährige Autofahrer gegen 12 Uhr mit seinem Sportwagen auf der Landstraße L535 bei Heiligkreuzsteinach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Sportwagen, bei dem es sich laut Medienberichten um einen Ferrari handelt, kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Nach der Kollision fing das Fahrzeug Feuer und stürzte dann fünf bis sechs Meter eine Böschung hinab.

    Ferrari-Fahrer stirbt noch am Unfallort

    Bei dem Unfall erlitt der Fahrer tödliche Verletzungen. Der Polizei zufolge konnte ihm trotz des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte nicht mehr geholfen werden. Die L535 musste zum Zwecke der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten gesperrt werden. Mittlerweile wurde die Straße wieder freigegeben. Der Verkehrsunfalldienst Mannheim hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden