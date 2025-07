48-Jähriger nach Schüssen in einer Bar in Untersuchungshaft

Nach Schüssen in einer Bar in Tuttlingen ist ein 48 Jahre alter Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen worden. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Gegen ihn werde wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Den Angaben nach waren in der Bar mehrere Schüsse auf Anwesende abgegeben worden. Dabei wurde niemand verletzt. Laut Polizei sollen familiäre Streitigkeiten der Auslöser für die Tat am Samstag gewesen sein.

Es gab einen größeren Einsatz, als Anrufe über Schussgeräusche bei der Polizei eingingen. Am Tatort seien mehrere Patronenhülsen und die Waffe gefunden worden. Die Polizei bat weitere Zeugen, sich zu melden.