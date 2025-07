Ungewöhnlicher Einsatz in Baden-Württemberg: Polizei rettet abgemagerten Storch

Wegen eines Storches haben Verkehrsteilnehmer in Heidelberg Geduld aufbringen müssen: Wie die Polizei mitteilte, ist für die Rettung des Tieres am Montagabend eine Bundesstraße kurzfristig gesperrt worden. Die Polizei war zuvor über den mutmaßlich verletzten Storch am Fahrbahnrand informiert worden.

Storch bei Heidelberg gerettet: Tier war wohl unterernährt

Streifenbeamte versuchten den Angaben nach, ihn einzufangen. Erst sei er auf die Gegenfahrbahn geflattert, dann sei er auf einen Parkplatz gelenkt und gefangen worden. Die Tierrettung nahm den Storch auf. Nach einer ersten Einschätzung war das Tier unterernährt und konnte deshalb nicht mehr richtig fliegen.