Seniorin bei Fettexplosion in Weißenhorn schwer verletzt

In Weißenhorn im Landkreis Neu-Ulm ist am Dienstagabend eine Seniorin bei einer Fettexplosion in ihrer Küche schwer verletzt worden. Die 83-Jährige wollte brennendes Frittierfett mit Wasser löschen.

Frittierfett entzündet sich - Seniorin begeht folgenschweren Fehler

Der schwere Unfall ereignete sich Polizeiangaben zufolge gegen 18.15 Uhr. Demnach war die 83-jährige Frau dabei, in ihrer Küche Abendessen zuzubereiten. Die Polizei vermutet, dass sich beim Frittieren das heiße Fett in einem Topf entzündet hat. Beim Versuch, die Flammen mit Wasser abzulöschen, kam zu einer Fettexplosion.

Schwere Verbrennungen nach Unfall - Seniorin in Spezialklinik gebracht

Die Seniorin wurde schwer verletzt, konnte sich aber noch eigenständig aus dem Haus retten. Die im selben Haus lebende Enkelin alarmierte die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Der Rettungsdienst musste die 83-Jährige wegen ihrer Brandverletzungen in eine Spezialklinik bringen. Der Sachschaden am Haus wird derzeit von der Polizei auf knapp 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Weißenhorn war mit 25 Kräften im Einsatz, zudem waren mehrere Rettungswägen und Polizeistreifen vor Ort.