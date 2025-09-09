Gabelstapler rollt über Fuß: Mann bei Arbeitsunfall in Sigmaringendorf schwer verletzt

Ein Mann hat bei einem Arbeitsunfall in Sigmaringendorf schwere Verletzungen erlitten. Ein Gabelstapler hatte ihn beim Rückwärtsfahren überrollt.

Gabelstapler überrollt Fuß von Arbeiter

Der Polizei zufolge ereignete sich der schwere Arbeitsunfall am Montagnachmittag. Ein 32-jähriger Gabelstaplerfahrer übersah beim Rückwärtsfahren den 55-Jährigen, der sich hinter dem Fahrzeug befand. Dabei überrollte der Gabelstapler den Fuß des Arbeiters, was zu schweren Verletzungen führte. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt vor Ort brachte ein Rettungshubschrauber den Verletzten schnell in eine Klinik.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.