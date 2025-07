Schlägerei auf Leutkircher Kinderfest: Polizei sucht Zeugen

Am Samstagnachmittag ist es auf dem Kinderfest in Leutkirch zu einer Schlägerei gekommen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 18 Uhr auf der Wilhelmshöhe. Insgesamt fünf Personen im Alter von 26 bis 60 Jahren waren an der Auseinandersetzung beteiligt. Der Konflikt begann mit einem Streit und führte zu Handgreiflichkeiten.

Schlägerei auf dem Kinderfest in Leutkirch im Allgäu

Ein 37 Jahre alter Mann erlitt blutige Hautabschürfungen. Kleidungsstücke wurden zerrissen. An der Schlägerei waren vier Männer und eine 26-jährige Frau beteiligt. Die Frau attackierte zudem eine unbeteiligte 19-Jährige, die zufällig vorbeikam. Sie schlug ihr das Handy aus der Hand und ging sie körperlich an.

Die Polizei erteilte allen beteiligten Personen Platzverweise. Für sie endete das Kinderfest abrupt. Der Vorfall zieht polizeiliche Ermittlungen nach sich. Laut Polizeibericht gibt es bislang keine weiteren Verletzungen oder Sachbeschädigungen.

Zeugen des Geschehens werden dringend gesucht. Das Polizeirevier Leutkirch unterscheidet bei den Ermittlungen keine vorrangigen Täter oder Opferrollen. Hinweise sollen helfen, den Vorfall restlos aufzuklären. Alle Beteiligten erwarten Konsequenzen, abhängig vom Untersuchungsergebnis.

Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.