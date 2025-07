Gruppe Männer attackiert Polizisten auf dem Rutenfest in Ravensburg massiv

Angriff auf Polizisten beim Rutenfest Ravensburg 2025: Eine Gruppe Männer hat Polizeibeamte laut einer Polizeimeldung massiv angegriffen.

Angriff auf Polizisten auf dem Rutenfest Ravensburg 2025

Am Rande des Rutenfestes kam es am Samstag kurz vor Mitternacht zu massiven Angriffen auf Polizeibeamte, heißt es in der Meldung. Auslöser waren Ermittlungen in der Schützenstraße. Wegen eines offensichtlich gefälschten Geldschein sollte ein 18-jähriger Tatverdächtiger auf das Polizeirevier gebracht werden. Der Tatverdächtige und drei seiner Begleiter im Alter zwischen 25 und 43 Jahren griffen daraufhin die eingesetzten Beamten an.

Drei Verletzte und Ermittlungen

Es kam zu einer massiven Auseinandersetzung zwischen den Beamten und der Gruppe. Die Beamten wurden zu Boden gezogen, weggezerrt und stürzten unter anderem in einen Bauzaun. Nur mithilfe weiterer Kräfte konnte die Lage unter Kontrolle gebracht werden. Zwei Beamte und einer der Aggressoren wurden leicht verletzt. Gegen die Personengruppe wird nun wegen tätlichem Angriff auf Polizeibeamte ermittelt.