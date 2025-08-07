Mercedes erfasst Moped-Fahrer in Herbertingen - Schwer verletzt

In Herbertingen ist ein Moped-Fahrer bei einem Unfall mit einem Mercedes schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte das Auto dem Bike die Vorfahrt genommen.

Unfall mit Moped und Mercedes in Herbertingen

Der Verkehrsunfall passierte am Mittwochnachmittag kurz vor 16 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße / Rötenweg in Herbertingen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei missachtete der 77 Jahre alte Fahrer eines Mercedes aus Richtung Bahnhof kommend die Vorfahrt des von rechts aus Richtung Stadtmitte kommenden Moped-Fahrers und erfasste diesen.

Moped-Fahrer weggeschleudert und schwer verletzt

Der 67-jährige Moped-Fahrer wurde von seinem Gefährt geschleudert und blieb nach mehreren Metern am Boden liegen. Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand an beiden Unfallfahrzeugen Sachschaden von rund 9.000 Euro. Beide waren nicht mehr fahrbereit und wurden an geeigneter Stelle abgestellt.