Kabel-Klau bei Biberach und Heidenheim: Unbekannte hatten es auf Kupfer abgesehen

Die Polizei ermittelt derzeit wegen zwei Fällen von Kabeldiebstahl bei Biberach und Heidenheim. In beiden Fällen entwendeten unbekannte Täter eine größere Menge Kupferkabel.

Kiesgrube bei Maselheim: Kupferkabel von Maschinen abgetrennt

Bei Maselheim im Landkreis Biberach entwendeten Unbekannte am Wochenende rund 100 Meter Kupferkabel. Laut der Polizei brachen die Täter das Schloss einer Schranke an einem Kieswerk auf und fuhren auf das Areal. Dort trennten sie dann die Kupferkabel von Maschinen ab, schleiften das Kabel in Richtung Ausgang und flüchteten mit der Beute.

Mehrere hundert Meter Kupferkabel bei Giengen a.d. Brenz gestohlen

Auch in Giengen an der Brenz im Landkreis Heidenheim machten Kupferdiebe Beute. Nach Angaben der Polizei drangen die Täter in eine Baustelle in der Hohenmemminger Hauptstraße ein. Dort durchtrennten sie ein verlegtes Kabel und stahlen zudem mehrere hundert Meter Kupferkabel von einer Kabeltrommel.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise nach Kupferdiebstahl

Nach der Tat konnten die Unbekannten unerkannt flüchten. Laut der Polizei liegt der Tatzeitraum zwischen Freitag, 13 Uhr und Dienstag, 13 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Immer wieder Kupfer von Baustellen gestohlen: 40 Tonnen bei Heilbronn entwendet

Bundesweit ermittelt die Polizei regelmäßig wegen ähnlicher Diebstählen von Kupferkabeln. Im Juli dieses Jahres konnten Täter auf einer Baustelle an der B39 am Schemelsbergtunnel sogar rund 40 Tonnen Kupferkabel entwenden. Den Schaden, den die Täter damit anrichteten, schätzt die Polizei auf rund 200.000 Euro. Regierungspräsidium Stuttgart mitteilt, geht es um insgesamt 40 Tonnen Kabel, die gestohlen wurden. Das erbeutete Kupfer wird nach Diebstählen häufig unerlaubt an Schrotthändler verkauft.