Kollisionen mit Auto und Fußgänger: Zwei Radfahrer bei Unfällen schwer verletzt

Am Bodensee sind zwei Radfahrer bei Unfällen schwer verletzt worden. In Langenargen ist eine Radlerin mit einem Fußgänger zusammengestoßen. In Uhldingen-Mühlhofen kam es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Radfahrer.

Unfall in Langenargen: Radfahrerin kollidiert mit Fußgänger

In Langenargen ist am Mittwochabend eine 66-jährige Radfahrerin mit einem Fußgänger kollidiert. Der Polizei zufolge hatte der 53-jährige Fußgänger in der Unteren Seestraße die Fahrbahn überquert, wobei die Radlerin mit ihm zusammenstieß und stürzte. Die 66-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus. Der Fußgänger blieb unverletzt.

Radfahrer kollidiert bei Fahrbahnwechsel mit Auto

In Uhldingen-Mühlhofen ist ein Radfahrer am Donnerstagnachmittag mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 68-Jährige wollte gegen 15.30 Uhr an der Hauptstraße in Mühlhofen vom Radweg auf die Fahrbahn wechseln. Dabei krachte er mit einem in gleicher Richtung fahrendem Auto zusammen und kam zu Fall.

Laut Informationen der Ravensburger Polizei erlitt der 68-Jährige dabei so schwere Kopfverletzungen, dass er per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Am Fahrrad und dem Auto entstand geringer Schaden.