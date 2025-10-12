Illegales Rennen auf der Autobahn 14: Polizei Vorarlberg sucht Zeugen

Die Polizei Vorarlberg sucht Zeugen für ein Autorennen auf der Autobahn 14 in Richtung Tirol am Samstag, 11. Oktober. Die vier starteten am Samstagnachmittag um fünf vor drei eine Aufholjagd. Auf der Höhe Dornbirn Nord überholen sie andere Autos über die rechte und die linke Fahrbahn. Dadurch bremsen die vier Autos andere Verkehrsteilnehmer auf beiden Fahrspuren mehrfach aus.

Einer der Rennfahrer (20) verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug. Als möglichen Grund nennt die Polizei seine hohe Geschwindigkeit. Das Auto driftet von der rechten Fahrspur über den Pannenstreifen ab. Dabei rammt es eine Außenleitschiene. Das Fahrzeug steht schließlich rund 17 Meter später hinter dem rechten Fahrstreifen und der Überholspur.

Das Auto eines Fahrers (20) hat einen Totalschaden

Der 20-jährige Fahrer und seine Beifahrerin (20) bleiben unverletzt. Das Unfallauto hat einen Totalschaden. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Straßenverkehr. Die vier Rennfahrer sind Teil eines Hochzeitskonvois, wie die Polizei Vorarlberg mitteilte.

Zeugen des Unfalls, insbesondere mit Videomaterial, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Dornbirn unter der Telefonnummer +43 59133 8141200 zu melden. Die Autobahn wurde für eine knappe Stunde gesperrt.