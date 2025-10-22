Tankstellenangestellte reingelegt: Unbekannter erbeutet bei Gutschein-Betrug 1500 Euro

In Überlingen ist eine Tankstellenmitarbeiterin Opfer einer Betrugsmasche geworden. Ein unbekannter Anrufer brachte sie dazu, Nummern von Gutscheinkarten durchzugeben. Dabei entstand massiver Schaden.

Erfolgreicher Betrugsanruf in Überlingen

Nach Angaben der Polizei hatte der Unbekannte am Montagabend in einer Tankstelle in Überlingen angerufen. Am Telefon gab er sich gegenüber der Tankstellenangestellten als Prüfer für im Verkaufsraum vorrätige Gutscheinkarten aus. Unter diesem Vorwand brachte er die Frau dazu, die Nummern mehrerer Karten telefonisch an ihn weiterzugeben.

Hoher Schaden nach Gutscheinkarten-Betrug in Überlingen

Anschließend forderte der Täter die Frau auf, Geld aus der Kasse zu nehmen, um damit bei umliegenden Läden weitere Gutscheinkarten zu kaufen. Die Nummern dieser Karten sollten als Bild an den Anrufer geschickt werden. Auch damit hatte der Täter Erfolg. Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 1500 Euro.

Polizei warnt vor Betrugsmasche und gibt Tipps

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Betrugs aufgenommen und warnt vor dieser perfiden Betrugsmasche. Die Polizei rät, niemals telefonisch Informationen zu Wertgegenständen, Bargeld oder Codes weiterzugeben. Im Zweifelsfall am besten auflegen. Weitere Infos über die gängigen Betrugsmaschen und Tipps wie man sich dagegen schützen kann, gibt es auf im Internet unter www.polizei-beratung.de.

