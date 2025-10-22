Logo all-in.de
Gutscheinkarten-Betrug in Überlingen: Unbekannter erbeutet 1500 Euro

Überlingen

Tankstellenangestellte reingelegt: Unbekannter erbeutet bei Gutschein-Betrug 1500 Euro

In Überlingen hat ein Betrüger große Beute gemacht. Der Mann erbeutete über die Nummern von Gutscheinkarten knapp 1500 Euro.
    In Überlingen hat ein Unbekannter knapp 1500 Euro bei einem Betrug mit Gutscheinkarten erbeutet. Der Täter hatte dazu eine ahnungslose Tankstellenmitarbeiterin reingelegt.
    In Überlingen hat ein Unbekannter knapp 1500 Euro bei einem Betrug mit Gutscheinkarten erbeutet. Der Täter hatte dazu eine ahnungslose Tankstellenmitarbeiterin reingelegt. Foto: Anja Lachenmayer (Symbolbild)

    In Überlingen ist eine Tankstellenmitarbeiterin Opfer einer Betrugsmasche geworden. Ein unbekannter Anrufer brachte sie dazu, Nummern von Gutscheinkarten durchzugeben. Dabei entstand massiver Schaden.

    Erfolgreicher Betrugsanruf in Überlingen

    Nach Angaben der Polizei hatte der Unbekannte am Montagabend in einer Tankstelle in Überlingen angerufen. Am Telefon gab er sich gegenüber der Tankstellenangestellten als Prüfer für im Verkaufsraum vorrätige Gutscheinkarten aus. Unter diesem Vorwand brachte er die Frau dazu, die Nummern mehrerer Karten telefonisch an ihn weiterzugeben.

    Hoher Schaden nach Gutscheinkarten-Betrug in Überlingen

    Anschließend forderte der Täter die Frau auf, Geld aus der Kasse zu nehmen, um damit bei umliegenden Läden weitere Gutscheinkarten zu kaufen. Die Nummern dieser Karten sollten als Bild an den Anrufer geschickt werden. Auch damit hatte der Täter Erfolg. Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 1500 Euro.

    Polizei warnt vor Betrugsmasche und gibt Tipps

    Die Polizei hat Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Betrugs aufgenommen und warnt vor dieser perfiden Betrugsmasche. Die Polizei rät, niemals telefonisch Informationen zu Wertgegenständen, Bargeld oder Codes weiterzugeben. Im Zweifelsfall am besten auflegen. Weitere Infos über die gängigen Betrugsmaschen und Tipps wie man sich dagegen schützen kann, gibt es auf im Internet unter www.polizei-beratung.de.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

