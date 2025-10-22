Terrasse steht in Flammen! Mähroboter löst Brand in Überlingen-Bambergen aus

Am Montagnachmittag hat ein Mähroboter einen Brand in einem Garten in Überlingen-Bambergen ausgelöst. Offenbar war ein technischer Defekt für das Feuer verantwortlich.

Feuer im Garten: Feuerwehr kann schlimmeres verhindern

Nach Angaben der Polizei hat der Eigentümer gegen 15.15 Uhr den brennenden Roboter bemerkt. Die Flammen griffen bereits auf eine Gartenliege und Holzbretter der Terrasse über. Der Eigentümer unternahm erste Löschversuche. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Es blieb glücklicherweise nur bei einem Sachschaden, laut Polizeiangaben wurde niemand verletzt.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.