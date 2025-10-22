Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Feuerwehreinsatz in Überlingen-Bambergen: Mähroboter löst Brand aus

Feuerwehreinsatz

Terrasse steht in Flammen! Mähroboter löst Brand in Überlingen-Bambergen aus

In Überlingen-Bambergen hat ein Mähroboter einen Brand ausgelöst. Die Flammen breiteten sich auch auf die Terrasse aus.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    • |
    In Überlingen-Bambergen hat ein Mähroboter einen Brand ausgelöst. Glücklicherweise bemerkte der Besitzer den Brand rechtzeitig.
    In Überlingen-Bambergen hat ein Mähroboter einen Brand ausgelöst. Glücklicherweise bemerkte der Besitzer den Brand rechtzeitig. Foto: picture alliance/dpa | Soeren Stache (Symbolbild)

    Am Montagnachmittag hat ein Mähroboter einen Brand in einem Garten in Überlingen-Bambergen ausgelöst. Offenbar war ein technischer Defekt für das Feuer verantwortlich.

    Feuer im Garten: Feuerwehr kann schlimmeres verhindern

    Nach Angaben der Polizei hat der Eigentümer gegen 15.15 Uhr den brennenden Roboter bemerkt. Die Flammen griffen bereits auf eine Gartenliege und Holzbretter der Terrasse über. Der Eigentümer unternahm erste Löschversuche. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Es blieb glücklicherweise nur bei einem Sachschaden, laut Polizeiangaben wurde niemand verletzt.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden