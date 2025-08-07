Nach Feuer in Café: 15-jähriger Verdächtiger verhaftet

Nach dem Feuer in einem Frankfurter Café hat ein Richter den Haftbefehl des 15 Jahre alten Verdächtigen erlassen. Gegen den 15-Jährigen wird wegen versuchten Mordes ermittelt, wie die Polizei mitteilte. Er soll am frühen Dienstagmorgen einen brennenden Gegenstand durch die Eingangstür geworfen haben. Zu dem Zeitpunkt sollen sich mindestens fünf Menschen im Café aufgehalten haben.

Laut Polizeiangaben sei der niederländische Tatverdächtige vom Tatort geflüchtet, zeitgleich sei ein silberfarbenes Auto mit niederländischem Kennzeichen aus der Nähe des Tatorts weggefahren. Die Polizei vermutete, dass das Auto in Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Im Rahmen einer Fahndung sei der 15-Jährige gefasst worden.

Am Mittwoch sei der Verdächtige einem Richter vorgeführt worden. Dieser habe den Haftbefehl erlassen, sagte eine Polizeisprecherin. Zu Hintergründen der Tat und einem möglichen Motiv konnte sie sich wegen der laufenden Ermittlungen zunächst nicht äußern.