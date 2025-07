Leiche in Auto auf Parkplatz in Bad Saulgau gefunden

In einem abgestellten Auto auf dem Parkplatz einer Therme in Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) ist die Leiche einer Person gefunden worden. Passanten hätten die Leiche am Donnerstagmorgen entdeckt und die Polizei alarmiert, sagte eine Polizeisprecherin.

Unbekannte Leiche lag schon länger in Fahrzeug

Noch gebe es keine Hinweise auf die Identität der Person. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handle, wollte die Polizei zunächst nicht sagen. Zuvor hatte die «Schwäbische Zeitung» darüber berichtet.

Man könne davon ausgehen, dass die Leiche schon länger in dem Fahrzeug gelegen habe, hieß es. Die Ermittlungen zu den Umständen dauerten an, es gebe derzeit keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, so die Sprecherin.

Die Therme ist nach Betreiberangaben seit knapp zwei Wochen wegen Wartungsarbeiten geschlossen.