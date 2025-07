Durchsuchungen auch im Ländle! Teenager sollen für Cyberattacke auf Polizei verantwortlich sein

Über mehrere Wochen hinweg sollen fünf Jugendliche aus Deutschland die Erreichbarkeit der Polizeidirektion Osnabrück gestört und lahmgelegt haben. Laut der Polizei soll es sich dabei um eine gezielte Cyberattacke gehandelt haben.

Durchsuchung auch im Ländle: Massive Cyberattacke auf Polizeistationen weltweit

Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich um fünf Jugendliche im Alter zwischen 16 und 19 Jahren handeln. Nach Angaben der Polizei hatten die Teenager seit Anfang des Jahres weltweit über 800 Polizeidienststellen in sogenannte Dail-Out-Telefonkonferenzen eingebunden und die Leitungen so für mehrere Sekunden blockiert. Teilweise seien die Telefonleitungen bis zu 74 Sekunden lahmgelegt gewesen, so die Polizei weiter.

In Osnabrück seien so am 21. Januar 2025 die Dienststellen der Polizeiinspektion Osnabrück, der Polizeistation Schinkel und die Polizeiwache an der Winkelhausenstraße zeitweise nicht erreichbar gewesen.

Durchsuchungen in Baden-Württemberg, Bremen, Schleswig-Holstein und NRW

Im Rahmen der Ermittlungen von Cybercrime-Spezialisten fanden am 25. Juni, an den Adressen der Tatverdächtigen, mehrere Durchsuchungen statt. Dabei durchsuchten die Beamten Wohnungen in Eppingen in Baden-Württemberg sowie in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Bremen. Dabei stellten die Ermittler zahlreiche Smartphones, Laptops, Netzwerktechnik und Speicher sicher. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.