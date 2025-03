Feuerwehrmann bei Wohnhausbrand im Unterallgäu verletzt

Bei einem Brand in einem Wohnhaus am Montagvormittag in Irsingen, einem Ortsteil von Türkheim (Kreis Unterallgäu), ist ein Feuerwehrmann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, geht der Schaden in die Hunderttausende.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand bereits ein Teil des Dachstuhls des Hauses in Flammen. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und verhinderten, dass die Flammen auf angrenzende Gebäude übergriffen.

Brand in Irsingen: Wohnhaus nicht mehr bewohnbar

Das betroffene Wohnhaus brannte teilweise nieder, es ist nicht mehr bewohnbar. In dem Haus wohnten mehrere Arbeiter. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich fünf Bewohner in dem Gebäude. Sie konnten es rechtzeitig und unverletzt verlassen. Bei dem Einsatz verletzte sich ein Feuerwehrmann. Er musste ärztlich behandelt werden.

Der Schaden lässt sich laut Polizei aktuell nicht genau beziffern, liegt aber wohl bei mehreren hunderttausend Euro. Die Kriminalpolizei Memmingen führte die ersten Ermittlungen vor Ort. Die Brandursache ist noch nicht klar. Derzeit gehen die Brandfahnder davon aus, dass das Feuer im Bereich der Terrasse ausbrach und sich auf den Dachstuhl ausbreitete.

