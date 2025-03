Mehr als 100 Tempoverstöße! Polizei nimmt 21-jährige Autofahrerin vorläufig fest

Eine 21-Jährige soll mit ihrem Auto in Stuttgart innerhalb weniger Monate mehr als 100 Mal geblitzt worden sein. Dann bremste die Polizei sie aus und nahm sie vorläufig fest. Die Frau habe im vergangenen Oktober und Februar immer wieder die erlaubte Geschwindigkeit überschritten - so oft, dass es den Mitarbeitenden in der Stuttgarter Bußgeldstelle aufgefallen sei, teilte die Polizei mit.

Motorradstreife kontrolliert Fahrzeug

«Die Stadt hat sich dann an uns gewandt und gebeten, nach dem Fahrzeug Ausschau zu halten», sagte eine Polizeisprecherin. Eine Motorradstreife habe den gesuchten Wagen mit ausländischem Kennzeichen schließlich am Freitag gesehen und die junge Frau kontrolliert.

100 Mal zu schnell unterwegs: Das droht der Autofahrerin jetzt

Auf sie kommen empfindliche Strafen zu: Sie muss ein Bußgeld von rund 11.700 Euro zahlen und bekommt 25 Punkte in Flensburg. Außerdem erhielt sie ein siebenmonatiges Fahrverbot. Das allerdings gilt nur in Deutschland und nicht in ihrem Heimatland.