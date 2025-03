Mann rastet in Kißlegg in Bäckerei aus und geht auf Raucherin los

Der Polizeiposten Vogt ermittelt gegen einen 31-Jährigen wegen Körperverletzung. Der Mann soll laut Polizeiinformationen am Dienstagmorgen am Bahnhof eine 58-Jährige geschlagen haben.

Angriff in Kißlegg: Mann schlägt Raucherin gegen den Oberkörper

Bereits kurz nach 8 Uhr war der Mann in einer Bäckerei am Bahnhof aufgefallen, weil er Streit suchte und mit Backwaren um sich warf. Gegen 8.30 Uhr ging er in der Unterführung beim Bahnhof auf die 58-jährige Frau los und schlug ihr mehrfach gegen den Oberkörper. Angeblich soll sie dort verbotenerweise geraucht haben, wie er gegenüber der Polizei später angab.

Polizei ermittelt gegen Mann - Ist er auch für anderen Vorfall verantwortlich?

Eine alarmierte Polizeistreife fand den 31-Jährigen am Ortsrand von Kißlegg mit seinem Fahrrad. Die Beamten erteilten dem Mann einen Platzverweis und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft wegen Körperverletzung an. In diesem Zusammenhang prüfen die Ermittler zudem, ob der 31-Jährige auch für eine Tat am Montag verantwortlich sein könnte.

Vorfall am Montag: Fahrradfahrer nötigt Autofahrerin

Am Montag, 10. März, hat ein bislang unbekannter Fahrradfahrer in der Emmelhofer Straße in Kißlegg eine Autofahrerin zum Anhalten genötigt. Laut einem Bericht der Ravensburger Polizei legte er anschließend sein Fahrrad vor dem Auto auf die Straße, sodass die 47-Jährige nicht weiterfahren konnte. Danach warf er eine Zigarettenkippe, die die Frau zuvor aus dem Fenster geworfen hatte, in das Fahrzeug zurück.