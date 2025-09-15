Angriff auf Straßenfest in Sigmaringendorf: Unbekannter verprügelt Mann mit Bierkrug

In Sigmaringendorf ist ein Besucher des Straßenfestes aus heiterem Himmel angegriffen und verletzt worden. Ein Unbekannter soll ihn mit einem Bierkrug verprügelt haben.

Vorfall auf Straßenfest in Sigmaringendorf

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Ravensburg ereignete sich der Vorfall am Samstagabend gegen 20:45 Uhr. Ein bislang unbekannter junger Mann soll auf dem Straßenfest einen 52-jährigen Mann zunächst gegen einen Zaun gestoßen haben. Als dieser ihn fragte, was das soll, beleidigte der Tatverdächtige ihn und schlug ihn anschließend mit einem Bierkrug zweimal ins Gesicht.

Täter flüchtet nach Angriff

Nach der Attacke flüchtete der Tatverdächtige in eine unbekannte Richtung. Der Polizei zufolge zog sich der Geschädigte durch die Schläge eine blutende Wunde an der linken Wange zu.