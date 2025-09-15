Logo all-in.de
Plötzliche Attacke

Angriff auf Straßenfest in Sigmaringendorf: Unbekannter verprügelt Mann mit Bierkrug

Auf dem Straßenfest in Sigmaringendorf ist ein Mann von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Der Täter soll mit einem Bierkrug zugeschlagen haben.
Von Redaktion all-in.de
    In Sigmaringendorf soll ein Unbekannter einen Besucher mit einem Bierkrug geschlagen haben. Das Opfer wurde dabei verletzt.
    In Sigmaringendorf soll ein Unbekannter einen Besucher mit einem Bierkrug geschlagen haben. Das Opfer wurde dabei verletzt. Foto: IMAGO / Shotshop (Symbolbild)

    In Sigmaringendorf ist ein Besucher des Straßenfestes aus heiterem Himmel angegriffen und verletzt worden. Ein Unbekannter soll ihn mit einem Bierkrug verprügelt haben.

    Vorfall auf Straßenfest in Sigmaringendorf

    Laut Angaben des Polizeipräsidiums Ravensburg ereignete sich der Vorfall am Samstagabend gegen 20:45 Uhr. Ein bislang unbekannter junger Mann soll auf dem Straßenfest einen 52-jährigen Mann zunächst gegen einen Zaun gestoßen haben. Als dieser ihn fragte, was das soll, beleidigte der Tatverdächtige ihn und schlug ihn anschließend mit einem Bierkrug zweimal ins Gesicht.

    Täter flüchtet nach Angriff

    Nach der Attacke flüchtete der Tatverdächtige in eine unbekannte Richtung. Der Polizei zufolge zog sich der Geschädigte durch die Schläge eine blutende Wunde an der linken Wange zu.

