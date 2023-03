Für die Volleyballerinnen des TV Memmingen ging es am Samstag um die Meisterschaft in der Kreisliga Süd. In der ersten Partie des Spieltages überzeugten die Spielerinnen aus Memmingen gegen die Gäste vom TV Mering. Mit einem 3-Satz-Sieg (25:14,25:18,25:15) ließen die TVM-Frauen nichts anbrennen.

Für den TV Memmingen spielten gegen den TV Mering: Teresa Barthel, Manuela Baumberger, Eggensberger Teresa, Belinda Kokott, Stefanie Nadler, Anna Rinderle, Kerstin Steinmetz und Tina Walter.